Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo Ornella impegnata a cercare di salvare il matrimonio di Viola mentre Jimmy inizia a pagare le conseguenze della guerra tra i suoi genitori.

Ornella vuole salvare il matrimonio di Viola in Un Posto al Sole Anticipazioni 23 settembre 2022

Viola è tornata a lavoro e sebbene i suoi impegni l'abbiano distratta dai suoi continui pensieri, i sensi di colpa per la morte di Susanna, continuano a tormentarla. Tutto quello che è successo ha avuto forti ripercussioni anche sul suo rapporto con Eugenio. Il loro matrimonio è di nuovo in bilico. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ornella si preoccuperà moltissimo per sua figlia e deciderà di intervenire personalmente. La dottoressa inviterà suo genero a cena, nella speranza che il faccia a faccia con la moglie possa risolvere la situazione. Ma riuscirà a centrare l'obiettivo o tutto rimarrà invariato?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy soffre per la guerra tra Niko e Micaela

Tra Niko e Micaela va sempre peggio e Jimmy è in bilico. Il bambino osserva impotente la faida tra i suoi genitori e non può fare niente per fermarli. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il piccolo Poggi comincerà a risentire di questa situazione e diventerà sempre più cupo e taciturno. Uno dei due litiganti riuscirà a seppellire l'ascia di guerra per evitare che il proprio figlio subisca ulteriormente? Oppure entrambi rimarranno accecati dal risentimento che hanno tenuto nascosto per tutto questo tempo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele e Fabiana sempre più vicini ma lei...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra Michele e Fabiana andrà tutto a gonfie vele. Il rapporto tra i due si farà sempre più stretto e sincero e sembrerà che il Saviani abbia finalmente ritrovato la felicità. Ma purtroppo questa situazione sarà destinata a durare poco. Fabiana deve infatti tornare a Milano. Quando lascerà Napoli, Michele la seguirà? Lo scopriremo molto presto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 settembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.