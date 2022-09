Un Posto al Sole Anticipazioni 21 settembre 2022: Viola torna a lavoro ma il fantasma di Susanna la tormenta!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 21 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.50 su Rai3: Viola è in crisi. La ragazza non sa se riuscirà o meno a recuperare la serenità nella sua vita. Ha però deciso di ritornare a scuola e questo l'ha resa più serena, donandole una sferzata di energia e di motivazione. Ma la Bruni fatica comunque a riprendersi; il fantasma di Susanna e il senso di colpa per la sua morte, non l'abbandonano mai e la tormentano giorno e notte. Non aiuta neanche il suo rapporto con Eugenio, che diventa ogni giorno più complesso.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola in crisi

Viola è in crisi e non sa proprio se riuscirà a superare questi momenti difficili. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questa situazione finirà per distruggere la Bruni e la sua famiglia. Il ritorno a casa, non ha lenito alcuna ferita anzi sembra averla ancora più messa davanti a una realtà difficile da affrontare. Lello Valsano voleva lei, non voleva Susanna e la ragazza è caduta vittima del boss solo perché, in quel momento, era con lei. Come superare questo senso di colpa e come riuscire a trovare la pace?

Susanna tormentata dal fantasma di Susanna in Un Posto al Sole Anticipazioni 21 settembre 2022

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Viola accetterà di tornare a scuola per prendere la cattedra di supplenza. Il ritorno a lavoro riuscirà a farla stare meglio e a darle una grande forza. Ma il fantasma di Susanna e il senso di colpa per averne causato – indirettamente – la morte non la lascerà in pace. Per la Bruni la colpa di tutto quello che è successo è sua e forse anche di Eugenio. Questi sentimenti la porteranno ad avere degli scontri con suo marito, ancora piuttosto scosso da quello accaduto a sua moglie e alla giovane magistrato che ha avuto sotto la sua ala protettiva per diverso tempo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eugenio e Viola di nuovo in crisi

Si prospetta un momento di grande tensione tra Eugenio e Viola. I due si troveranno ad affrontare una nuova crisi, stavolta causata dalla morte di Susanna e da quanto successo con Raffaele. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci rivelano come andrà a finire tra i coniugi Nicotera ma ci fanno sospettare che stavolta non sarà semplice ritrovare l'equilibrio di coppia. C'è ancora speranza per i due oppure si risolverà con un nulla di fatto?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.