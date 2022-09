Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2022: Tra Niko e Micaela va sempre peggio. Jimmy in bilico!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.50 su Rai3: l'attentato che ha messo in pericolo Marina e Roberto è un mistero ancora irrisolto. La polizia continua a indagare e nessuna pista viene lasciata da parte. Chiunque potrebbe aver attentato alla vita della coppia; sia la Giordano che il Ferri hanno molti nemici. Intanto Niko penserà di cambiare atteggiamento con Micaela e di essere più morbido con lei ma qualcosa gli farà cambiare idea e lo porterà a irrigidirsi nuovamente. Raffaele invece si trova in una posizione piuttosto scomoda. I sensi di colpa cominceranno a bussare anche nella sua testa?

Anticipazioni Un Posto al Sole: La polizia indaga. Chi ha cercato di uccidere Marina e Roberto?

Marina e Roberto sono in pericolo. È da giorni che i due rischiano la vita. Dopo essere sfuggiti a un attentato, è chiaro che qualcuno li voglia morti. Purtroppo però chi ha cercato di far loro del male, è fuggito, non lasciando alcuna traccia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la polizia cercherà di seguire qualunque pista, non escludendo niente e nessuno. C'è infatti la consapevolezza che la Giordano e soprattutto il Ferri abbiano dei nemici e che qualunque persona del loro passato, possa essere il potenziale killer. Si scoprirà chi li sta tenendo d'occhio?

Si inaspriscono i rapporti tra Niko e Micaela in Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2022

Micaela vuole la guerra e ha giurato che Niko la pagherà per aver intrapreso una battaglia legale contro di lei. I genitori di Jimmy sono scatenati e sembra che niente possa fermarli. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, dopo una parentesi di distensione, Niko deciderà di non usare alcuna linea dolce con la sua ex. Questo succederà dopo una mossa azzardata che la Cirillo farà contro il Poggi. Questo porterà l'avvocato a cambiare completamente idea sulla sua decisione di dare una chance al dialogo. La situazione sembrerà degenerare e per Jimmy sarà sempre più difficile.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele distrutto dai sensi di colpa

La morte di Susanna e il trauma di Viola hanno sconvolto tutto Palazzo Palladini. Per primo Raffaele. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Giordano si sentirà in colpa per non aver potuto evitare tutto quello che è successo. È sua responsabilità quello che è accaduto? Raffaele verrà preso da dei dubbi morali molto forti. Lui e la sua famiglia riusciranno a uscirne?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 settembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.