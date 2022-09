Un Posto al Sole Anticipazioni dal 19 al 23 settembre 2022: Marina e Roberto nel mirino di un assassino!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 19 al 23 settembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 19 settembre 2022

Momenti di apprensione per le sorti di Roberto e Marina: chi, e perché, ce l'ha tanto con loro due? Il giorno di San Gennaro sarà il pretesto per far interagire Michele e Fabiana, sotto lo sguardo compiaciuto di Guido. Mariella proverà a consolare Sasà, convinto che Sarti non l'abbia mai amato, ma qualcuno potrebbe equivocare quella amichevole vicinanza.

Puntata in onda Martedì 20 settembre 2022

Mentre gli abitanti di Palazzo Palladini mostrano solidarietà e preoccupazione per quanto accaduto, la polizia indaga per sapere se c'è qualcuno che possa odiare la Giordano e Ferri tanto da volerli morti. Di fronte alla possibilità di tornare a lavorare nella scuola di Bianca come supplente annuale, Viola vacilla. Dopo l'imbarazzante incidente con Castrese, Mariella prende una decisione per aiutare il suo amico Cerry.

La Puntata di Mercoledì 21 settembre 2022

Malgrado il ritorno a scuola l'abbia gratificata, dandole nuove energie e motivazioni, Viola fatica a lasciarsi alle spalle il trauma dell'attentato subito, che ha portato alla morte di Susanna.

Puntata in onda Giovedì 22 settembre 2022

A causa delle indagini condotte dalla polizia su ciò che è successo a Roberto e Marina, Raffaele vivrà un momento di grande conflitto interiore. Intanto, proprio quando Niko deciderà di affrontare Micaela in maniera più pacifica sulla questione Jimmy, la donna farà qualcosa che porterà l'avvocato a fare dietro front sulla sua scelta.

Puntata in onda Venerdì 23 settembre 2022

Mentre Ornella invita Eugenio a cena per cercare di far riavvicinare lui e Viola, Niko si lascia guidare dalla rabbia nella causa contro Micaela, ignaro di quanto le tensioni tra loro stiano agitando Jimmy. Intanto, Michele e Fabiana sono sempre più vicini, ma purtroppo la ragazza dovrà lasciare presto Napoli.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.