Un Posto al Sole Anticipazioni 23 gennaio 2025: Mariella e Rosa pronte a una nuova vita!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 23 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Mariella e Rosa pronte a concedere seconde chances. Come andrà?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, sarà sempre più chiaro che Rossella sta vivendo un momento di forte stress. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che tutti saranno preoccupati per lo stato di salute psico-fisico della Graziani, che sembrerà incapace di riprendersi. Riuscirà a uscire da questa terribile situazione provocata dalla tensione in ospedale? Intanto Rosa e Pino riusciranno a recuperare il loro appuntamento saltato mentre Bice spronerà Mariella a dare una chance a Mimmo e a uscire con lui. La Cerruti cercherà di far leva sul fatto che Guido sta per partire con Claudia ma finirà per dare, come suo solito, consigli non richiesti alla sua amica.

Un Posto al Sole Anticipazioni 23 gennaio 2025: Rossella sta male!

Rossella è distrutta dai pettegolezzi. La situazione in ospedale è peggiorata e la responsabilità è sia di Enrica, che ha fatto dietro front e ha lasciato Ross a combattere da sola contro Fusco sia di Nunzio, che ha affrontato faccia a faccia il primario, provocando ancora di più la sua ira contro la specializzanda. Lo stress sta diventando così tanto forte da minare la salute psico-fisica di Rossella. Tutti si renderanno conto che la giovane sta male e ne saranno sempre più preoccupati. Riusciranno ad aiutarla?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa e Pino recuperano il loro appuntamento

Rosa ha deciso di voltare pagina e stavolta si sente pronta a farlo. La Picariello, dopo aver scoperto dei lati nuovi del carattere di Pino, gli concederà una nuova chance e i due recupereranno l’uscita che avevano perso. Per la mamma di Manuel sarà una vera sfida, riuscirà stavolta a lasciarsi andare e a godersi il momento senza problemi o sarà di nuovo presa dalla paura di essere di nuovo delusa? Lo scopriremo molto presto così come capiremo se Mariella seguirà i consigli, non richiesti di Bice.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Mariella darà una chance a Mimmo?

Mariella sta seguendo i consigli di Sasà e sta cercando di cominciare una nuova vita. Guido ha dimostrato gelosia o qualcosa di molto simile davanti alla caparbietà dell’ex moglie, che ora sembra pronta a voltare pagina o comunque a non essere più tormentata dal pensiero del suo passato. Bice cercherà di approfittare del viaggio de Del Bue con Claudia, per spronare la sua amica a fare una chance a Mimmo. Ma i suoi consigli si riveleranno non solo non richiesti ma a tratti persino fastidiosi. Mariella nonostante tutto manterrà la calma e siamo curiosi di sapere se la sua nuova conoscenza si trasformerà in qualcosa di più.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.