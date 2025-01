Un Posto al Sole Anticipazioni 22 gennaio 2025: Rossella distrutta dai pettegolezzi. La situazione degenera!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 22 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Rossella è in difficoltà! Tutto si complica!

Per Rossella tutto si complica. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 22 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, i pettegolezzi metteranno a dura prova la Graziani, che comincerà a risentire dello stress sia psicologicamente che fisicamente. Rosa, grazie all’aiuto di Raffaele, scoprirà qualcosa in più su Pino mentre Damiano sarà determinato a stanare i criminali responsabili della rapina ai danni di Viola. La Bruni, nel mentre, si riprenderà grazie al sostegno di sua madre a Ornella. Marina e Roberto tenteranno di limitare i danni provocati dall’incidente avvenuto sullo yacht di Burnett.

Un Posto al Sole Anticipazioni 22 gennaio 2025: Rossella distrutta dai pettegolezzi

Rossella è rimasta sola ad affrontare il peso delle sue dichiarazioni. Enrica si è tirata indietro e per la Graziani le cose si sono molto complicate. A peggiorare la situazione ci si è messo pure il suo compagno. Nunzio l’ha combinata grossa aggredendo Fusco e ha fatto sì che i pettegolezzi fioccassero sulla povera specializzanda, che avrebbe voluto solo dimostrare gli atti osceni e vili del suo superiore. Ora non solo nessuno pare crederle ma tutto il personale ha da dire su di lei e non la lascia in pace. Si cominceranno a vedere i risultati nefasti di tutta questa situazione. Lo stress di Ross inizierà a manifestarsi non solo psicologicamente ma anche sul suo fisico.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa scopre qualcosa in più su Pino

Rosa sembra pronta a un nuovo capitolo amoroso della sua vita. La Picariello ha deciso di darsi una possibilità e di conoscere meglio Pino. Grazie a una conversazione con Raffaele, in portineria, la madre di Manuel scoprirà delle qualità del carattere del giovane, a cui dirà di sì per una nuova uscita. Chissà se stavolta le cose andranno meglio e se l’ex compagna di Damiano sarà in grado di mettere a tacere tutte le sue paure e tutte le sue ansie.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Damiano alla ricerca degli aggressori di Viola

Viola ha vissuto dei momenti terribili. La professoressa è stata rapinata ed è tornata a casa piuttosto provata dalla situazione. Mentre Ornella cercherà di calmarla, Damiano si metterà alla ricerca dei criminali che hanno terrorizzato la sua compagna. Renda vorrà giustizia e vorrà soprattutto dare a Viola la serenità che cerca. Intanto Marina e Roberto, sconvolti dall’incidente sullo yacht di Burnett, tenteranno di arginare i danni affinché i Cantieri non ne risentano troppo. Ci riusciranno?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.