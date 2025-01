Un Posto al Sole Anticipazioni dal 20 al 24 gennaio 2025: Viola vittima di una rapina mentre Rossella sta sempre più male

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 20 al 24 gennaio 2025.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 20 al 24 gennaio 2025 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la prossima settimana.

Puntata in onda Lunedì 20 gennaio 2025

Rosa sembrerà essere pronta a voltare pagina. La presenza costante e dolce di Pino pare aver fatto centro nel cuore della Picariello, che potrebbe finalmente essere disposta a vivere un nuovo amore. Non solo comincerà a rimettersi in pari con lo studio ma farà pace con il piccolo Manuel. Intanto Viola, di ritorno da una visita guidata, si troverà a vivere uno dei momenti più difficili della sua vita. Qualcuno la metterà in pericolo. Samuel si troverà ad affrontare la brutta figura con Serena e si rivolgerà a Nunzio per avere un aiuto. Il Cammarota lo esorterà a tagliare ogni ponte con la pericolosa Micaela. Luca tornerà a Palazzo Palladini dopo essere stato per qualche settimana a Milano per sottoporsi a una cura sperimentale. Avrà novità? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 20 gennaio 2025.

Puntata in onda Martedì 21 gennaio 2025

Roberto non vuole rinunciare ai suoi progetti con Gagliotti e farà di tutto per rimetterli in piedi. Purtroppo però una notizia sconvolgente, proveniente dai Caraibi, potrebbe distruggere tutti i progetti imprenditoriali dei Ferri. Vinicio, in compagnia di Alice, osserverà con stupore e fastidio l’atteggiamento scorbutico di Castrese mentre per Rosa e Pino le cose sembreranno prendere la giusta direzione. Viola sarà invece ancora molto spaventata dalla rapina subita. La sua incolumità è stata messa in pericolo e per lei è stato uno shock. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 21 gennaio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 22 gennaio 2025

Rossella sarà continuamente vessata dai pettegolezzi su di lei, che aumenteranno in maniera esponenziale. La situazione la metterà sempre più in difficoltà e creerà tensioni e stress pure nella sua famiglia. Rosa si confronterà con Raffaele e scoprirà qualcosa in più su Pino mentre Damiano, dopo aver scoperto della rapina ai danni di Viola, si attiverà immediatamente per trovare i criminali che hanno messo in pericolo la sua compagna. La Bruni intanto si rifugerà nelle braccia accoglienti di sua madre Ornella. Marina e Roberto, intanto, cercheranno di limitare i danni dell’incidente dello yacht di Burnett, avvenuto ai Caraibi. I loro Cantieri hanno subito un durissimo contraccolpo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 22 gennaio 2025.

Puntata in onda Giovedì 23 gennaio 2025

Rossella sta vivendo un durissimo periodo di stress e questo ha messo in pericolo la sua salute fisica. Chiunque le stia vicino si renderà conto che la ragazza sta male. Damiano continuerà le sue indagini per trovare gli aggressori di Viola mentre Rosa e Pino riusciranno a recuperare il loro appuntamento saltato. Guido ha accettato di seguire Claudia e i due si prepareranno a lasciare Napoli. Bice si farà avanti con Mariella e le consiglierà di dare una possibilità concreta a Mimmo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 23 gennaio 2025.

Puntata in onda Venerdì 24 gennaio 2025

Viola, che non si è ancora calmata del tutto, esprimerà il desiderio di avere finalmente serenità nella sua vita. Damiano continuerà le ricerche dei criminali che hanno rapinato la sua compagna mentre Renato sarà pronto a tutto pur di allontanare Valeria da Niko e permettere a Manuela di tornare nella vita del figlio. Rosa, dopo la sua uscita con Pino, farà di nuovo i conti con le sue insicurezze. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 24 gennaio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.