Un Posto al Sole Anticipazioni 22 luglio 2025: Ci risiamo, Michele è di nuovo in pericolo!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 luglio 2025 su Rai3 Michele fa una mossa azzardata per testare la teoria di Agata. Saviani finisce per mettersi di nuovo in pericolo. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Michele si metterà di nuovo in pericolo. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Saviani cercherà di portare la polizia sulla pista che Agata gli ha suggerito in sogno ma finirà per fare una mossa molto rischiosa. Luca stupirà e rasserenerà Giulia riuscendo a gestire una situazione molto complicata ma la Poggi si renderà conto che la serenità conquistata durerà poco. Gennaro continuerà a spadroneggiare ai Cantieri ma soprattutto a mischiare lavoro e piacere, senza curarsi minimamente della povera Antonietta, che soffrirà moltissimo.

Un Posto al Sole Anticipazioni 22 luglio 2025: Michele di nuovo in pericolo

Michele è alla riscossa ed è convinto che la pista che Agata gli ha suggerito in sogno sia quella esatta. Saviani non vuole perdere l’occasione di capire se il corpo di Assane si trova nel luogo che la sua amica gli ha segnalato ma deve fare in modo che la polizia rivolga le sue indagini dove lui vuole. Per questo motivo, sempre più certo che stavolta sia sulla strada giusta, finirà per fare una mossa avventata che lo metterà in pericolo e farà preoccupare, di nuovo, Silvia e Rossella. Le due saranno spaventate anche dal fatto che il giornalista sembra non avere più i piedi per terra.

Per Giulia è un sollievo ma dura poco, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Giulia sta spiando Luca o meglio ha sistemato una telecamera di sorveglianza per tenere d’occhio il De Santis e agire in tempo qualora sia necessario. La Poggi è molto spaventata che il suo compagno perda troppo velocemente la memoria ma qualcosa sembrerà ridarle speranza. Sì perché l’ex primario riuscirà a gestire una situazione imprevista e di emergenza e lo farà con una certa abilità. Giulia si sentirà molto confortata da questo ma capirà presto che si tratta solo di una serenità passeggera.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Gennaro senza cuore

Gennaro sta amministrando i Cantieri come lui vuole e soprattutto ha deciso di dare loro una nuova direzione, non più totalmente votata al lusso. A Marina e Roberto questo non piace perché rischia di rovinare il buon nome e il lustro dell’azienda. Ma quello che proprio non piace della nuova gestione di Gagliotti è il comportamento dell’imprenditore, che non smette di mischiare la sua vita personale e il lavoro. A soffrire di tutto questo è la povera Antonietta, che non riesce ancora ad alzare la testa e a ribellarsi una volta per tutte ai soprusi del marito.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.