Un Posto al Sole Anticipazioni dal 21 al 25 luglio 2025: Viola si riavvicina ad Eugenio

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 21 al 25 luglio 2025. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap.

Lunedì 21 luglio 2025

Michele è certo che Agata gli abbia lanciato un messaggio durante il suo sogno e darà sempre più peso a questa convinzione, cercando di orientare le indagini verso il luogo dove crede sia sepolto il corpo di Assane. Nel frattempo, preoccupatissimi, Marina e Roberto osservare le decisioni discutibili di Gennaro Gagliotti, che come amministratore delegato può imporre la sua volontà senza repliche. Viola, invece, è rammaricata per la freddezza di Damiano e si sfoga con Raffaele, il quale nel frattempo sta cercando di appianare le tensioni con Renato.

Martedì 22 luglio 2025

Luca si troverà a gestire in fretta e furia un’improvvisa emergenza ma Giulia non ne sarà sollevata come sperato. Gennaro, invece, continuerà a mescolare lavoro e piacere ignorando i sentimenti di Antonietta, forte della sua nuova posizione di amministratore delegato. Michele, invece, è certo di sapere qualcosa che sfugge alle autorità e quindi fa di tutto per verificare se quello che Agata gli ha rivelato è la realtà,

Mercoledì 23 luglio 2025

La salute di Luca peggiora visibilmente ma Giulia non ha intenzione di lasciarlo solo, e fa una proposta a Rosa mettendola in allarme dato che ci sono pro e contro evidenti. Nel frattempo, Mariella è preoccupata perché Lollo ha ripreso a bagnare il letto e così chiederà a Guido di tornare a casa per qualche notte. Renato, invece, si appassionata all’Intelligenza Artificiale creata da Niko e Jimmy.

Giovedì 24 luglio 2025

Viola comunica ad Eugenio che desidera accompagnarlo a Milano per l’intervento ma lui non reagisce bene. Rosa, invece, continua a pensare alla proposta di Giulia. Mariella e Guido vogliono aiutare Lollo a superare il suo problema e questo li unirà fortemente.

Venerdì 25 luglio 2025

Damiano si lascia coinvolgere da Michele e così partono ufficialmente le indagini per cercare il corpo di Assane dove lui ha dato indicazioni. Silvia e Rossella sono preoccupate per Michele, che sembra ormai aver perso ogni contatto con la realtà. Ornella si accorge che qualcosa non va e inizia a interrogare Viola circa i suoi sentimenti per Eugenio, arrivando ad un confronto inaspettato. Nel frattempo, Renato è impaziente perché sta per ricevere l’assistente virtuale che ha ordinato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.