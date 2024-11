Un Posto al Sole Anticipazioni 21 novembre 2024: Michele fa a Rossella una proposta spiazzante!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 21 novembre 2024 vedremo che Michele spronerà Rossella a fare un passo che potrebbe risolvere la sua situazione con il primario. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap che vedremo su Rai3 il 21 novembre 2023, alle ore 20.50, la vita di Rossella potrebbe cambiare ancora una volta. A rivoluzionare le prospettive di Ross sarà Michele, che darà alla figlia un consiglio molto accorato ma spiazzante. Di cosa si tratterà? Rosa e Giulia, insieme a Don Antoine, saranno pronte a organizzare una festa di quartiere mentre Eugenio, dopo il durissimo confronto con Lucia, dovrà fare i conti con il peso della sua confessione. Ma scopriamo nel dettaglio cosa vedremo.

Un Posto al Sole Anticipazioni 21 novembre 2024: Michele spiazza Rossella con una proposta

Rossella è sempre più schiacciata da Fusco e le cose non le vanno meglio a livello personale. Nunzio fatica ancora a rivelare a Diana di essere innamorato di lei e per il momento la loro relazione è in stand-by. Michele vedrà sua figlia molto in difficoltà e non potrà sopportare che la ragazza stia così a pezzi. Le proporrà quindi una piccola “pausa di riflessione” o meglio di studio. Il Saviani spingerà Ross a partire per un viaggio studio, in modo da scrollarsi di dosso alcuni brutti pensieri, fare chiarezza e far calmare le acque con il primario. Cosa deciderà di fare la nostra dottoressa? Accetterà questo consiglio anche se vorrà dire allontanarsi dal Cammarota, con cui si è appena riconciliata ma con cui non è ancora libera di vivere il loro amore?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa e Giulia preparano una grande festa nel quartiere

Rosa e Giulia non si sono rassegnate e non intendono permettere a Luisa e al suo gruppo di amiche, di screditare il loro lavoro. Per questo penseranno di organizzare una grande festa nel quartiere e spereranno che l’aria gioiosa giovi a tutti. A dar loro una mano ci sarà, come sempre, Don Antoine. I preparativi andranno avanti senza grandi intoppi ma vi invitiamo a stare allerta. Qualcosa bolle in pentola e la tragedia è dietro l’angolo.

Un Posto al Sole Anticipazioni e Trame: Eugenio in difficoltà

Eugenio ha dovuto dire la verità a Lucia e le ha confessato di essere ancora innamorato di Viola. Nicotera non ha potuto farne a meno di essere sincero, soprattutto perché dovrà affrontare, a breve, delle feste natalizie piuttosto complicate. Dopo il duro confronto con la sua collega, il magistrato si renderà conto di dover pagare a caro prezzo la sua sincerità. Quanto gli costerà tutto questo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.