Un Posto al Sole Anticipazioni dal 18 al 22 novembre 2024: Eugenio ama Viola, riuscirà a dirlo a Lucia?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 18 al 22 novembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 18 al 22 novembre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa accadrà dal 18 al 22 novembre 2024 su Rai3

Puntata in onda Lunedì 18 novembre 2024

Roberto Ferri vuole imporre a suo figlio Filippo di liberare alcuni spazi pubblicitari in radio per gli spot dell’impresa Gagliotti. Mentre Costabile è finito nel mirino del criminale Gennaro, Vinicio inizia a frequentare Alice, spingendola a correre dalla nonna per rivelarle di essersi interessata finalmente a qualcuno dopo Nunzio. Intanto, Alberto scopre la volontà di Clara e di Eduardo di non far mai più ritorno in città, e l’avvocato deve chiedere aiuto a Luca. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 18 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 19 novembre 2024

Messo spalle al muro da Gagliotti, Costabile è pronto a tutto per salvarsi. Mentre Mariella capisce cosa porta Castrese a non rivelare la propria omosessualità, Michele indaga sulla famiglia Gagliotti. Le indagini portano a galla che le loro attività non sono trasparenti e Marina si allarma, in pensiero per Alice. Mentre Clara si prepara a lasciare finalmente Napoli, Alberto teme il momento in cui perderà suo figlio mentre Guido ha un nuovo problema da risolvere. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 19 novembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 20 novembre 2024

Le vacanze Natalizie portano nuovi pensieri per Viola e Damiano che faticano a gestire la famiglia allargata. Mentre Eugenio vuole fare chiarezza sui proprio sentimenti per Lucia, Michele continua ad indagare sulla famiglia Gagliotti e Marina e Roberto cercano di arginare l’atteggiamento sgretolato della nipote. Castrese invece, è in difficoltà per il ricatto di Costabile. Guido prova a far coincidere tutti i suoi impegni dividendosi tra Lollo e Claudia, che si mostra decisamente egoista. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 20 novembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 21 novembre 2024

Michele fa una proposta spiazzante a sua figlia Rossella, non riuscendo più ad essere indifferente verso il momento terribile che sta vivendo a causa degli abusi sul lavoro. Mentre Rosa e Giulia iniziano i preparativi per la festa di quartiere, Eugenio deve fare i conti con la durissima confessione che deve fare a Lucia: è ancora innamorato di Viola! Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 21 novembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 22 novembre 2024

La festa di Gulia è un vero successo, i lunghi preparativi sono stati ripagati, anche se l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Nunzio si trova intrappolato nel rapporto con Diana, che non riesce a lasciare. Rossella, invece, vorrebbe allontanarsi e inizia a pensare che fare un’esperienza all’esterno sia ciò che le occorre. Mentre Renato pensa alle prossime vacanze natalizie in Sicilia, Niko lo spiazza grazie allo zampino di Manuela. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 22 novembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.