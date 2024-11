Un Posto al Sole Anticipazioni 20 novembre 2024: Eugenio deve dire la verità a Lucia. Ama ancora Viola!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 novembre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap, Eugenio rivelerà tutta la verità a Lucia mentre Claudia si comporterà da egoista con Guido.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 novembre 2024, si scopriranno molti altarini. Nell’episodio che ci aspetta come di consueto alle ore 20.50 su Rai3, si comincerà a parlare di Natale e di organizzazione per le imminenti feste. Eugenio comprenderà di avere molta difficoltà nella gestione della situazione della famiglia allargata che ormai ha con Viola e capirà di dover fare chiarezza sia in se stesso che, soprattutto, con Lucia. Le dovrà infatti rivelare una verità che non le piacerà per nulla. Michele sarà ancora più deciso a capire quali siano le vere intenzioni dei Gagliotti mentre Roberto e Alice dovranno controllare – a vista – Alice, sempre più euforica e sfrenata. Castrese dovrà invece fare i conti con il terribile ricatto di suo fratello Costabile, che lo ha messo in una brutta situazione mentre Guido dovrà capire come far fronte agli impegni che ha con suo figlio Lollo e con Claudia. Purtroppo la Costa si rivelerà molto egoista e lo costringerà a fare scelte ancora più complicate.

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 novembre 2024: Eugenio deve dire la verità a Lucia

Tra le famiglie di Palazzo Palladini, a poco più di un mese, comincerà a farsi largo il tema Natale. Tutti inizieranno a pensare a come organizzarsi per le feste e a come gestire i giorni più festosi dell’anno. Eugenio comprenderà che non gli sarà per nulla facile affrontare con il sorriso questo periodo, almeno se prima non avrà affrontato una verità che ormai bussa nella sua mente da tempo. Consapevole di doversi destreggiare tra due famiglie, anzi tra una famiglia allargata che comprende lui, Viola e Antonio e Damiano, Rosa e Manuel, con nonni compresi, deciderà di rivelare a Lucia quello che ormai ha capito: è ancora innamorato della sua ex moglie e non riesce a dimenticarla neanche grazie a lei. Insomma Nicotera dovrà confessare alla Cimino di non poter continuare la loro relazione e di non poter più illudersi di essere felice così. Il magistrato prenderà coraggio ma pagherà a caro prezzo la sua sincerità.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Castrese sotto ricatto. Costabile è senza scrupoli

Costabile è tra le grinfie di Gagliotti e non ha alcuna intenzione di vedersela con questo spietato criminale. L’Altieri ha quindi chiesto a suo fratello maggiore un prestito ma Castrese, certo che questa non sia una buona idea, si è rifiutato. Purtroppo per lui, il suo fratellino ha usato le maniere forti e lo ha minacciato di rivelare al loro padre – che sappiamo tutti essere un uomo dal pugno duro – della sua omosessualità. Castrese si sentirà stretto in una morsa e forse chiederà aiuto a Mariella, che ha capito solo ora cosa lo spinga a non uscire allo scoperto. Intanto Michele continuerà a indagare sui Gagliotti, convinto che i membri di questa famiglia non siano per nulla brave persone… e ha ragione! Roberto e Marina controlleranno a vista Alice, decisi a frenare le sue sregolatezze.

Un Posto al Sole Anticipazioni e Trame: Claudia si comporta da egoista. Guido è nei guai!

Per Guido sarà il primo Natale da uomo separato e dovrà capire come gestire questa situazione con Lollo. Il Del Bue non vuole rinunciare a del tempo con suo figlio e dopo la ramanzina di Mariella, che si è presa una piccola rivincita e che ha tirato fuori il carattere, si è convinto a migliorare le sue azioni per non ferire il suo bambino. Scoprirà però che Claudia non è per nulla collaborativa e che non sarà disposta ad andargli incontro. La Costa si rivelerà egoista e questo metterà in seria difficoltà il vigile, che dovrà trovare presto un modo per risolvere il tutto. Ma forse comincerà a capire che questa nuova relazione, per cui ha cambiato tutta la sua vita, non è poi così tanto rosea come pensava. Chissa!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 novembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.