Un Posto al Sole Anticipazioni 13 novembre 2024: Rossella schiacciata da Fusco. Per lei e Nunzio tutto si complica!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 novembre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Rossella sarà sempre più schiacciata da Fusco mentre Nunzio si renderà conto che chiudere con Diana non è per nulla facile.

Rossella non trova proprio pace. La puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 novembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, ci darà la conferma che il primario non intende lasciare in pace la povera Graziani. Ross continuerà a essere schiacciata dal dottore, che userà tutto il suo potere per impedire alla dottoressa qualsiasi mossa e per relegarla in una posizione sempre più svantaggiata. Intanto Nunzio capirà che lasciare Diana non sarà facile, non in un momento così tanto difficile per lei. Giulia si sentirà avvilita dal clima che ormai si respira intorno al Centro d’Ascolto mentre Rosa si appresterà a cominciare il suo primo giorno di scuola serale. Guido sarà invece preoccupato dalla visita inaspettata di Claudia, alla quale non vuole rivelare la verità sul suo trasferimento a casa di Cotugno.

Un Posto al Sole: Rossella schiacciata dalla prepotenza di Fusco nella puntata del 13 novembre 2024

La puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 novembre 2024, ci mostrerà una Rossella sempre più in difficoltà. La Graziani non saprà come reagire alle pressioni del dottor Fusco, che userà tutto il suo potere per tenerla buona e per emarginarla piano piano, impedendole di metterlo in difficoltà. Ross non saprà come fare per liberarsi di una situazione diventata un incubo e di certo la divergenza di opinioni di Michele e Silvia non l’aiuterà. A farle male ci si metterà pure Nunzio. Il Cammarota è pronto a rompere con Diana ma non ha ancora trovato le parole giuste e il momento, per affrontare questo discorso con l’architetto. Avrà infatti paura di ferirla e di farle del male in un momento così delicato della sua vita.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa pronta a dare una svolta alla sua vita

Nunzio si è messo proprio in una situazione difficile. Avrebbe sicuramente fatto meglio a interrogarsi sui suoi sentimenti per Rossella, prima di decidere di trasferirsi da Diana. Ora la situazione è diventata veramente molto complessa e il Cammarota capirà che non sarà facile lasciare l'architetto. Intanto Giulia sarà sempre più dispiaciuta anzi proprio affranta per il clima di tensione e ostilità che si è creato intorno al suo centro d’Ascolto mentre Rosa, che ha deciso di chiudere con gli uomini, sarà pronta ad affrontare il suo primo giorno di scuola serale. La Picariello vorrà dare una svolta alla sua vita, una volta per tutte.

Claudia torna a Napoli, Guido sbianca! Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole

Guido ha deciso di accettare l’invito a vivere insieme a Cotugno e ad Alfredo ma non ha rivelato nulla a Claudia. Il Del Bue vuole fare bella figura con la sua innamorata e non può certo farle scoprire di aver ceduto a una simile situazione, certamente vantaggiosa economicamente ma non molto piacevole. Il vigile si troverà in grande difficoltà quando la Costa tornerà a Napoli improvvisamente e vorrà vederlo. Cosa si inventerà per impedirle di scoprire il suo segreto?

