Un Posto al Sole Anticipazioni 16 dicembre 2024: Michele non molla la presa ma Roberto ora è pronto alla vendetta!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 16 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3, Michele continuerà a indagare sui Gagliotti mentre Rossella non si lascerà spaventare e piegare da Fusco.

Michele non ha nessuna intenzione di farsi intimidire da Roberto, nemmeno se Ferri è una furia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 16 dicembre 2024, Saviani continuerà a portare avanti la sua inchiesta sui Gagliotti. Il giornalista sarà sempre più convinto che Gennaro e la sua famiglia siano dei criminali e nascondano dei traffici illeciti. Peccato che Ferri sia molto soddisfatto della partnership con loro e non abbia per nulla gradito che il suo speaker stia indagando e non abbia alcuna volontà di gettare la spugna. Anzi con la sua professionalità, riuscirà pure a guadagnare la stima di Alice. Roberto, fuori di sé dalla rabbia, mediterà vendetta. Rossella ha deciso di non lasciarsi piegare da Fusco, che con lei continua ad avare un atteggiamento prevaricante, e ha scelto di continuare a lavorare in ospedale. La Graziani si accorgerà che il primario ha preso di mira un’altra vittima. Riuscirà a trovare in lei un appoggio per denunciare una volta per tutte il medico?

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 dicembre 2024: Michele non getta la spugna

Roberto e Michele sono ai ferri corti ma Saviani non intende gettare la spugna e lasciarsi condizionare dalla furia del manager. Il giornalista ha deciso di continuare a indagare sui Gagliotti, convinto che Gennaro e la sua famiglia nascondano dei loschi traffici, che lui vuole stanare una volta per tutte. La grande esperienza lavorativa dello speaker darà fastidio a Ferri, che lo terrà d’occhio, pronto a una delle sue fulminanti zampate, ma comincerà a conquistare la stima di Alice, che dopo la strigliata di Marina, ha cominciato a prendere seriamente il suo stage in radio e a diventare molto più attenta alle sue mosse.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto pronto alla vendetta

Il comportamento di Michele sta infastidendo moltissimo Roberto. A dare più noia all’imprenditore è il fatto che Saviani non intende ascoltarlo e nonostante sia lui il padrone di Radio Golfo 99, il giornalista continua a prendere le sue decisioni, senza seguire le linee editoriali imposte da lui. Filippo poi sembra appoggiarlo e la cosa ovviamente non può continuare. Roberto comincerà a meditare vendetta contro Michele e vorrà dargli una sonora e umiliante lezione.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Rossella pronta a combattere

Rossella ha preso un’importante decisione e ha scelto di tornare a lavorare in ospedale. La ragazza non vuole darla vinta a Fusco e sebbene l’idea di ricominciare a Madrid con Nunzio, non le dispiacesse, ha cominciato a pensare che la giusta soluzione sia quella di tornare a combattere. Non si lascerà piegare dall’atteggiamento arrogante del primario e cercherà un modo per impedirgli di darle fastidio. Ross si renderà conto che il dottore ha preso di mira un’altra persona e che lei non è più la vittima preferita del perfido dottore.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.