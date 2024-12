Un Posto al Sole Anticipazioni 13 dicembre 2024: Rossella prende un'importante decisione per il suo futuro!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 13 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3, Rossella potrà finalmente prendere una decisione importante rimandata da tempo mentre Michele si renderà conto che lavorare in radio sta diventando complicato.

Per Rossella è tempo di prendere importanti decisioni. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 13 dicembre 2024, alle ore 20.50, la Graziani potrà finalmente fare delle scelte sul suo futuro sia professionale che personale. La giovane dottoressa, a Madrid con il suo amore Nunzio, riuscirà a fare ordine nella sua vita e potrebbe essere arrivato per lei il momento della svolta. Intanto a Napoli, tra Michele e Roberto le cose continueranno a peggiorare. Come conseguenza di questo, in radio la situazione diventerà insostenibile, tanto che il Saviani non riuscirà a lavorare serenamente. Jimmy sarà impegnato con le prove della sua recita scolastica e Manuela avrà modo di passare del tempo in dolce compagnia di suo nipote e di Niko. Purtroppo però, anche questa volta, la Cirillo vivrà un’altra pesante delusione.

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 dicembre 2024: Rossella prende una decisione importante

Nunzio e Rossella sono finalmente insieme. I due sono partiti a Madrid, pronti a cominciare una nuova vita e a lasciarsi tutti i problemi alle spalle. La Graziani deve però ancora risolvere la questione della sua specializzazione. Il trasferimento in Spagna, per poter continuare a studiare, le ha dato la possibilità di recuperare la calma e di riflettere a lungo sul suo futuro professionale ma anche personale. Il fatto di avere il Cammarota al suo fianco, le ha dato il coraggio di affrontare giorno per giorno tutti i suoi cattivi pensieri e nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 dicembre 2024 la vedremo prendere una decisione molto importante, che potrebbe cambiare tutto, anche le ultime scelte prese. Che cosa succederà? I due ragazzi torneranno a Napoli prima del previsto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele e Roberto ai ferri corti, tutto degenera

Michele e Roberto sono ai ferri corti e Saviani rischia di non riuscire più a lavorare in radio. La situazione è del tutto compromessa e il suo rapporto con il marito di Marina è in bilico. Lo speaker capirà che le cose non saranno più come prima e a lavoro si respirerà un’aria così tanto tesa, da farci pensare che il compagno di Silvia possa essere costretto, molto presto, ad abbandonare Radio Golfo 99. E questa scelta potrebbe persino farla Filippo, che non riesce più a sopportare le ingerenze di suo padre, che non tiene minimamente in considerazione le sue opinioni e che fa di tutto per metterlo a tacere.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Manuela e Niko vicini ma…

Niko sta affrontando qualche problema inaspettato con Valeria, che si è dichiarata più che mai contraria alla sua partenza in Sicilia per le vacanze natalizie. Poggi stavolta però non intende cedere e tra lui e la fidanzata si respira un’aria gelida. Manuela avrà modo di sfruttare il momento. In occasione delle prove di Jimmy per la recita scolastica, Niko e Manu si troveranno di nuovo vicini. La Cirillo passerà dei momenti molto dolci in compagnia del suo ex e di suo nipote ma purtroppo, come a lei capita spesso, le delusioni saranno dietro l’angolo e per lei non ci sarà molto da fare.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.