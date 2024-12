Un Posto al Sole Anticipazioni dal 16 al 20 dicembre 2024: Tra Rosa e Don Antoine la situazione si infuoca... e ora?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 16 al 20 dicembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 16 dicembre 2024

Rossella non si lascia piegare dall’atteggiamento arrogante e negativo di Fusco e vuole continuare a lavorare in ospedale. La Graziani si rabbuia quando si rende conto che il primario ha preso di mira un’altra vittima. Michele non ha intenzione di mollare la presa e continua a fare il suo lavoro con grande professionalità. Saviani si guadagna persino la stima di Alice ma Roberto medita vendetta e intende dare una lezione al giornalista, che vuole proseguire la sua inchiesta contro i Gagliotti. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 16 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 17 dicembre 2024

Roberto vuole mettere in atto la sua vendetta e fa di tutto per rendere la vita lavorativa di Michele molto difficile anzi impossibile. Tra Micaela e Alice inaspettatamente sembra nascere un’amicizia. Espedito intanto è costretto a prendere una decisione molto dolorosa mentre Rossella continua a subire le prepotenze e le ingerenze di Fusco, senza trovare un modo per fermarlo. Intanto Nunzio comincia a elaborare un piano per liberarsi del suo coinquilino, diventato molto invadente. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 17 dicembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 18 dicembre 2024

Rosa torna a pensare alla sua istruzione e, trovato il coraggio, comincia a frequentare la scuola serale. Intanto il legame tra lei e Don Antoine diventa ancora più profondo. Costabile cede al ricatto di Gennaro ed estingue i suoi debiti mentre Michele prende una decisione molto importante per il suo futuro in radio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 18 dicembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 19 dicembre 2024

Tra Rosa e Don Antoine c’è stato un momento di grande vicinanza e la Picariello, dopo quanto successo, si sente in colpa anzi proprio in crisi. Intanto arriva il giorno della recita di Jimmy e tra Niko e Manuela cresce la complicità. Valeria non ha però nessuna intenzione di farsi da parte. Guido si ritrova in grande difficoltà perché non sa come gestire il giorno di Capodanno e come dividersi tra Claudia e il suo Lollo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 19 dicembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 20 dicembre 2024

Tra Valeria e Manuela è guerra aperta e le cose precipitano anzi diventano infiammate in occasione della recita di Natale di Jimmy. Tra Rosa e Don Antoine, dopo quanto successo, arriva il momento del confronto. La Picariello, grazie anche all’aiuto di Marika, comincia a capire qualcosa in più sulla situazione che sta vivendo. Guido ha trovato una soluzione per passare il Capodanno sia con Claudia che con Lollo ma, per metterla in atto, deve parlarne con Mariella. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 20 dicembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.