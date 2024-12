Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 12 dicembre 2024 vedremo che Roberto e Michele avranno un duro scontro. Quale sarà il futuro del Saviani? Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3.

Roberto non potrà più sopportare il comportamento di Michele e deciderà di chiarire la situazione con lui. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 12 dicembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Ferri affronterà Saviani e gli imporrà di seguire le regole da lui imposte. Il manager non sopporterà che il giornalista continui a seguire l’inchiesta sul caporalato, che lui gli ha intimato di lasciare perdere. Intanto Alice riprenderà il suo stage in radio ma troverà una brutta sorpresa ad attenderla. Micaela le darà una dura lezione. Nunzio e Rossella, a Madrid, sembreranno molto felici e inizieranno a fare progetti per il futuro. Guido e Sasà faranno pace e tutto questo grazie all’intercessione di Mariella.

Un Posto al Sole Anticipazioni 12 dicembre 2024: Roberto e Michele ai ferri corti

Michele ha continuato a seguire l’inchiesta sul caporalato nonostante Roberto gli avesse intimato di lasciare stare. Saviani finirà per mettersi nei guai e per affrontare, a muso duro, Ferri. Il manager sarà più che mai furioso contro di lui e non intenderà più permettergli di fare come vuole. I due avranno un duro scontro, nel quale il marito di Marina sottolineerà il fatto che ora, a capo di Radio Golfo 99, c’è lui e per questo tutti devono seguire le sue direttive, pena delle sensazioni molto dure e molto poco rassicuranti. Michele sarà costretto ad abbandonare tutto oppure continuerà a fare di testa sua, pur consapevole di rischiare grosso?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela dà una dura lezione ad Alice

Marina è una furia e stavolta Alice non potrà disubbidirle mai più. La Pergolesi dovrà cambiare atteggiamento se vorrà continuare ad avere l’appoggio di sua nonna e se vorrà continuare a lavorare a Radio Golfo 99. La ragazza capirà di doversi dare una regolata e comincerà a prendere seriamente i consigli della Giordano. Questo le permetterà di tornare a impegnarsi nello stage ma troverà una brutta sorpresa. Micaela le darà una dura lezione che servirà come monito alla figlia di Elena, che da ora in poi dovrà continuare a seguire la retta via.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Guido e Sasà fanno pace

Per Rossella e Nunzio sono momenti da favola. I due ragazzi si sono finalmente ritrovati e la loro storia d’amore sta fiorendo. Ora che i due hanno superato tutti gli ostacoli che hanno trovato sul loro cammino, potranno cominciare a fare progetti per il futuro, sia professionali che personali. Sarà una bella avventura, ne sono sicuri. Intanto Guido e Sasà riusciranno a fare pace. La loro amicizia si era interrotta a causa della separazione tra il Del Bue e Mariella ma proprio grazie all’intercessione dell’Altieri, le cose si risolveranno e tornerà il sereno.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.