Un Posto al Sole Anticipazioni 14 marzo 2024: Manuela affronta Niko. Deve rivelargli una verità nascosta da tempo!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Manuela deciderà di affrontare Niko e di confidargli qualcosa che nasconde da tempo.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 marzo 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Manuela prenderà una decisione rimandata da troppo tempo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Cirillo, dopo aver saputo che Niko vuole continuare a frequentare Valeria, vorrà affrontarlo di persona per dirlgi una cosa che ormai custodisce da tempo. Intanto Serena e Filippo si prepareranno al primo incontro di Irene con lo psicologo. La bambina non vorrà andarci e proprio quando le cose sembreranno mettersi male, ecco che i suoi genitori scopriranno il vero motivo del suo turbamento. Intanto Rossella, nonostante sia ancora molto turbata dall’avvicinamento a Nunzio, riprenderà a occuparsi degli ultimi preparativi del suo matrimonio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela rivela a Niko un suo grande segreto

Manuela è gelosa di Niko. È ormai chiaro che la Cirillo, nonostante tutto, continui a provare un forte interesse per il Poggi e che non riesca a toglierselo dalla testa. L’incontro del ragazzo con Valeria, una sua vecchia fiamma, ha scatenato in lei una voglia di rivalsa e quando scoprirà che l’avvocato vuole continuare a frequentarla anche dopo la loro vacanza in Trentino, deciderà di affrontarlo e di rivelargli un suo grande segreto, che custodisce da tempo. Cosa avrà da dirgli di così tanto importante, da farsi avanti per avere l’ultima parola?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella finge di non provare nulla per Nunzio

L’addio al nubilato di Rossella ha riservato una grande sorpresa. La ragazza ha rischiato di cadere in tentazione con Nunzio, proprio a pochi giorni dal suo matrimonio. Nonostante quello che è successo e l’evidente sentimento che la lega al suo amico, Ross si impegnerà con gli ultimi preparativi prima delle nozze. La ragazza riuscirà a distrarsi e a pensare solo al suo futuro marito, che intanto ha pure lui altri pensieri per la testa?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Serena scoprono il segreto di Irene

Filippo e Serena hanno organizzato un incontro con lo psicologo per Irene. Preoccupati per il comportamento della figlia e incapaci di capire cosa le stia succedendo, i due hanno pensato di rivolgersi a uno specialista. La bambina non avrà però alcuna intenzione di accontentarli e di spostarsi da casa. Sarà proprio in questo momento che i Sartori si renderanno conto di cosa stia davvero succedendo alla loro piccola. Scopriranno infatti che Irene sta utilizzando il vecchio cellulare di Serena e sta guardando dei video sui social, che la stanno plagiando.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 marzo 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.