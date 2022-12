Un Posto al Sole Anticipazioni 12 dicembre 2022: Nunzio deluso da Chiara! Alice ha una chance

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio sarà infastidito dal comportamento di Chiara e comincerà a interessarsi ad Alice. Intanto Lia rischierà di essere licenziata.

Alice sta per ottenere una grossa chance. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 12 dicembre 2022 alle ore 20.50 su Rai3, Nunzio sarà molto deluso dal comportamento di Chiara, che gli comunicherà che non tornerà a casa per Natale. Tra la Petrone e il Cammarota si respirerà aria di crisi e questo aprirà le porte alla bella Pergolesi. Lo chef comincerà a interessarsi seriamente ad Alice e forse tra i due potrebbe succedere qualcosa. Intanto Alberto vorrà scoprire a chi appartengano i gioielli trovati nel seminterrato mentre Lia, scoperta la verità su chi le ha sottratto il tesoro, comincerà a essere così tanto nervosa da mettere in pericolo il suo posto di lavoro. Viola invece avrà un altro scontro con Rosa.

Nunzio, deluso da Chiara, si avvicina ad Alice: ecco le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole del 12 dicembre 2022

Alice è all'attacco e sembra che Nunzio sia destinato a concederle una chance. Tutta colpa dello strano e fastidioso comportamento di Chiara, che non vuole tornare a casa per Natale. Nella puntata di Upas del 12 dicembre 2022 vedremo il Cammarota molto stanco dell'atteggiamento scostante della sua fidanzata. Furioso e soprattutto deluso dalla Petrone, lo chef comincerà a interessarsi alla bella Pergolesi, che non smette di fargli il filo. Tra i due crescerà la sintonia ma sino a che punto? Finiranno per combinare qualche pasticcio? Sono in arrivo piccanti e inaspettate sorprese!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lia rischia di essere licenziata

Una scoperta ha sconvolto Lia. La Longhi ha capito finalmente chi le ha sottratto i gioielli che tanto faticosamente cercava. Questa novità l'ha resa molto nervosa. La ragazza vuole a tutti i costi mettere di nuovo le mani sul suo tesoro e questo desiderio la porterà ad avere grossi problemi a lavoro. Il suo nervosismo le farà avere un attacco d'ira durante il servizio e a scatenare la reazione furiosa di Ferri, che mal tollererà simili comportamenti. Anche con Diego non andrà benissimo. Tra i due potrebbe scoppiare una crisi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Viola e Rosa è ancora guerra

La questione dei gioielli ha scatenato la curiosità anche di Alberto. Il Palladini vorrebbe scoprire a chi appartengano i preziosi che ha trovato nel seminterrato. Per il momento però l'avvocato non ha alcuna idea di chi possa averli nascosti nella sua proprietà ma soprattutto del perché lo abbia fatto. Sa solo che alcuni di questi potrebbero essere un ottimo regalo di Natale per Clara. Intanto Viola avrà un nuovo scontro con Rosa. Le due donne si troveranno di nuovo l'una contro l'altra e sarà ancora più chiara la gelosia che l'ex di Damiano prova nei confronti della Bruni.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.