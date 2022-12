Un Posto al Sole Anticipazioni 7 dicembre 2022: Alice all'attacco. Nunzio sarà suo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alice è decisa a sedurre Nunzio e farà di tutto per conquistarlo. Niko è pronto a mettere a segno la sua vendetta mentre Bice si innamora.

Nunzio capitolerà, parola di Alice. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap del 7 dicembre 2022 – in onda alle 20.50 su Rai3 - vedremo Alice farsi molto pericolosa. Convinta del suo fascino e grazie al suo carattere tenace e sfrontato, la Pergolesi cercherà di sedurre il Cammarota. La ragazza sarà sicura di ottenere un ottimo risultato; del resto riesce sempre a spuntarla anche con sua nonna Marina, a cui tiene testa. Intanto Niko, dopo essersi procurato i soldi, sarà pronto a mettere a segno la sua vendetta. L'odio si è ormai impossessato di lui ma alla fine metterà in pratica il suo piano? Bice invece cercherà ancora una volta di distogliere Salvatore dalla sua nuova conoscenza online e tenterà di convincerlo a lasciarsi andare a nuove avventure, possibilmente non virtuali. E mentre darà questi consigli al fratello sarà colpita lei dalla freccia di Cupido.

Alice è tornata a Napoli scatenata più che mai. La ragazza non ha solo aiutato Marina a ritrovare il sorriso e a trovare il coraggio di raccontare tutta la verità a Roberto ma ha anche creato grande scompiglio a Il Vulcano. La Pergolesi si è invaghita di Nunzio e non ha fatto mistero di voler approfondire la loro conoscenza. Nella puntata di Un Posto al Sole che vedremo il 7 dicembre 2022, la nipote di Marina si farà sempre più pressante nei confronti del Cammarota e cercherà di sedurlo con il suo fascino e con il suo carattere forte e sfrontato, capace di tenere testa alla nonna, che continua a pressarla perché si iscriva all'università. Nunzio cederà alle insistenze di Alice o rimarrà ancorato ai suoi progetti di vita con Chiara?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko metterà in atto la sua vendetta?

Niko è sull'orlo del baratro e sembra ormai aver deciso di andare sino in fondo. Per poter avere i soldi necessari per mettere in pratica il suo piano, ha venduto la sua macchina e ora non manca molto alla sua vendetta contro Lello Valsano. Ma il Poggi si lascerà andare oppure nella puntata del 7 dicembre vedremo qualcuno riuscire a farlo ragionare e a riportarlo sulla retta via, aiutandolo a dimenticare l'odio e il dolore?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un nuovo amore per Bice

Bice è molto preoccupata per suo fratello. Salvatore sta portando avanti una conoscenza online che potrebbe rivelarsi una bufala. La Cerruti vorrebbe che Sasà si lanciasse in nuove avventure sentimentali e non virtuali ma sembra che i suoi consigli rimangano inascoltati. Ma quello che succederà nella puntata del 7 dicembre ci spiazzerà tutti. Mentre spronerà Cerri, sarà Bice a trovare un nuovo amore. La freccia di Cupido la colpirà in pieno petto ma chi sarà il fortunato?

