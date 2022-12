Un Posto al Sole Anticipazioni dal 12 al 16 dicembre 2022: Alice conquista Nunzio. Bianca in pericolo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 12 al 16 dicembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 12 al 16 dicembre 2022 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 12 dicembre 2022

Nunzio non è rimasto indifferente al fascino di Alice e purtroppo l'atteggiamento che ultimamente Chiara ha con lui, portano il ragazzo a farsi sempre più ammaliare della nipotina di Marina. Il Cammorata sta per tradire la sua fidanzata? Intanto Alberto vuole scoprire a chi appartengano i gioielli trovati nel suo seminterrato ma questo non gli impedisce di pensare di fare qualche importante regalo alla sua fidanzata. Lia invece, scoperto chi ha trovato e preso il suo tesoro, è sempre più nervosa e questo si riversa sul suo lavoro. Viola, a casa del piccolo Manuel, ha un nuovo scontro con Rosa, ancora gelosa di lei.

Puntata in onda Martedì 13 dicembre 2022

Lia è sicura di aver scoperto chi abbia rubato i suoi gioielli ed è pronta a riprenderseli al momento opportuno. La ragazza, fissata ormai con questa nuova missione, finisce per avere un atteggiamento scostante e nervoso con Diego e mette in pericolo la loro relazione. Raffaele e Ornella intanto riflettono sugli ultimi avvenimenti successi nella loro famiglia e condividono la loro preoccupazione per il divorzio tra Viola ed Eugenio, che sembra nascondere ancora qualche problematica da risolvere. Intanto Damiano, messo al corrente dalla Bruni dei problemi di suo figlio, ringrazia la sua amica per averlo informato in tempo. Ma questo ringraziamento finirà per far scatenare ancora di più Rosa?

La Puntata di Mercoledì 14 dicembre 2022

La web challenge è tornata a tormentare Palazzo Palladini ma stavolta Bianca sembra non avere dubbi. Ha scoperto che dietro al giochino malefico c'è Antonello. La ragazzina ne rimane piuttosto scossa e non sa cosa fare. Intanto Marina ha deciso di tornare a Londra per trascorrere le vacanze di Natale insieme a sua figlia ma Alice non è per nulla contenta della scelta della nonna. La Pergolesi vorrebbe infatti rimanere a Napoli per stare vicino a Nunzio, che sembra essersi accorto di lei. Alice non vuole perdere alcuna occasione. Sasà continua a sentire Bufalotto in chat e cerca di avvicinarsi a lui ancora di più, deciso a scoprire chi sia davvero. Bice invece è sempre più attratta da Castrese.

Puntata in onda Giovedì 15 dicembre 2022

Bianca ha scoperto che dietro alla web challenge c'è Antonello e il ragazzino si rende conto che presto dovrà pagare per le sue azioni. Purtroppo in tutto questo verrà coinvolta pure la piccola Boschi. Franco, Angela e Giulia sono molto preoccupati. Tra Nunzio e Alice le cose sembrano procedere sempre meglio ma attenzione che le sorprese sono dietro l'angolo. Bice invece continua a flirtare con Castrese mentre Sasà si convince che sia arrivato il momento di mettere Bufalotto con le spalle al muro. Deve confessare chi è davvero!

Puntata in onda Venerdì 16 dicembre 2022

La questione della web challenge e soprattutto la scoperta che dietro al subdolo e pericoloso gioco ci sia Antonello, mettono Bianca in crisi. La ragazzina è molto preoccupata per il suo amico e non vuole lasciarlo solo. Purtroppo però alcune decisioni prese d'istinto dalla piccola Boschi, finiranno per mettere pure lei in grande pericolo. Mariella non ha dimenticato la sua guerra contro le Cirillo e nonostante la sua attenzione nei confronti dei problemi sentimentali di Salvatore, tornerà all'attacco contro Micaela, Manuela e Serena. Intanto Michele, approfittando delle vacanze di Natale, farà una proposta piuttosto originale a Silvia e Rossella. Il Saviani coglierà di sorpresa le sue due donne.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.