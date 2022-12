Un Posto al Sole Anticipazioni 9 dicembre 2022: Una scoperta sconvolge Lia. Sarà la fine con Diego?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che una scoperta sul suo passato porterà Lia a rimettere in discussione le sue ultime decisioni. La sua relazione con Diego è a rischio? Intanto Bianca affronta un vecchio incubo.

La puntata di Un Posto al Sole del 9 dicembre 2022 e in onda alle 20.50 su Rai3, riserverà grandi e purtroppo spiacevoli sorprese per una coppia molto fresca della Soap. Le Anticipazioni ci rivelano che proprio quando sembrava essersi consolidato il rapporto tra Lia e Diego, qualcosa arriverà a scombussolare tutti i loro piani per il futuro. La Longhi farà una scoperta, che riguarda il suo passato, che rimetterà in discussione le sue ultime scelte. Intanto Alice trova un modo per stare accanto a Nunzio e si convince di avere possibilità di conquistarlo mentre Bianca e la sua famiglia dovranno affrontare un problema che si sperava fosse risolto.

Lia fa una scoperta sconvolgente: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 9 dicembre 2022

La relazione tra Diego e Lia sembra andare a gonfie vele. Nel corso delle puntate di Un Posto al Sole abbiamo visto i due ragazzi diventare sempre più affiatati e la loro coppia piace davvero a tutti, Raffaele compreso. Ma le cose stanno per cambiare. Nella puntata del 9 dicembre 2022, Lia farà una scoperta sul suo passato e che la lascerà senza parole. La Longhi ricadrà purtroppo per Diego, nel baratro dei suoi tormenti e potrebbe mettere in dubbio le sue ultime decisioni, persino il suo rapporto con il Giordano. Sarà un addio tra loro oppure ci sarà ancora speranza?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alice escogita un modo per stare accanto a Nunzio

Alice è partita all'attacco e ha tutta l'intenzione di conquistare Nunzio. La ragazza si è convinta di avere delle chance con il Cammarota, forse per via della complicità che si è creata tra loro durante la creazione del video tutorial di cucina. Nella puntata di Un Posto al Sole che vedremo il 9 dicembre 2022, la Pergolesi troverà uno stratagemma per riuscire a passare ancora più tempo con lo chef e aumentare così le sue possibilità di seduzione. Nunzio alla fine cederà al fascino della nipotina di Marina o rimarrà fedele alla sua Chiara, ormai lontana da lui?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un incubo torna a tormentare Bianca e la sua famiglia

L'atmosfera natalizia che si respira a Palazzo Palladini potrebbe portare ristoro al cuore ferito di Niko ma non riuscirà a calmare Bianca e la sua famiglia. I Boschi verranno infatti travolti da una notizia piuttosto inquietante, che purtroppo coinvolgerà Antonello e la sua spietata web challenge. Il piccolo vorrà vendicarsi di Gaia, responsabile di quel commento cattivo e inappropriato che ha rimesso in discussione la pace acquisita con fatica. Bianca, Franco e Angela, ricaduti in un incubo che li ha visti coinvolti in prima persona, dovranno decidere come comportarsi. E la decisione sarà presto presa. Ma attenzione! Tutti ancora ignorano che dietro a quella sfida sul web ci sia proprio Antonello.

