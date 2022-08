Un Posto al Sole Anticipazioni 11 agosto 2022, Doppia Puntata: Serena costretta a mentire a Niko

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Doppia Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 agosto 2022. Nelle Trame della Soap in onda su Rai3, Serena ha scoperto che Manuela ha preso il posto di Micaela. La Cirillo è però costretta a reggere il gioco alla sorella ma fino a quando?

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la doppia puntata dell'11 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda dalle 20.25 su Rai3: Marina e Roberto fanno sul serio. I due hanno ricominciato la loro relazione e stavolta hanno giurato di farla funzionare. Manca però un tassello importante da incastrare. Il Ferri decide di proporre alla sua compagna di trasferirsi a Palazzo Palladini. La Giordano non accoglierà con entusiasmo questa proposta, spaventata dal fatto che anche questa volta lei e il suo ex marito possano lasciarsi. Intanto Franco scopre che Nunzio si sta mettendo nei guai e che è tornato a sfoderare un suo vecchio e pericoloso talento, pur di trovare i soldi per pagare un investigatore privato. Silvia e Giancarlo con imbarazzo rivelano a Michele quali sono i loro progetti per le vacanze. Manuela continua a fingersi la sua gemella per non ferire né Niko né Jimmy. Serena, al corrente dello scambio tra le sue sorelle, è costretta a mentire al Poggi per coprire entrambe le gemelle. Questo la sta però mettendo non solo in imbarazzo ma anche in una situazione piuttosto pericolosa. Se Niko lo scoprisse potrebbe sentirsi tradito anche da lei. Marina ha accettato di trasferirsi da Roberto e i due si preparano a cominciare la convivenza. Una donna misteriosa si aggira però intorno a Palazzo Palladini e pare puntare all'appartamento di Ferri. Ornella e Raffaele fanno pace e finalmente possono riunirsi. La Bruni propone alla figlia di unirsi a lei e al marito per un pranzo in famiglia ma la giornata potrebbe riservare una bruttissima sorpresa a causa di Lello Valsano, ancora in fuga.

Roberto propone a Marina di trasferirsi da lui in Un Posto al Sole Anticipazioni

Marina si è liberata di Lara grazie a un accordo segreto. La Martinelli, scoperto di non avere più soldi, ha dovuto chiedere “aiuto” alla sua nemica pagando però un prezzo molto caro. Lara ha lasciato Napoli e ora Marina e Roberto possono vivere serenamente la loro relazione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, con la futura madre di suo figlio fuori gioco, il Ferri chiederà alla sua compagna di trasferirsi a Palazzo Palladini. La Signora di Upas non sarà però così entusiasta all'idea. Ha infatti paura che questo passo la metta in difficoltà. Tra lei e il suo ex marito potrebbero esserci ancora problemi e teme che possa finire come è già successo in passato. Si convincerà a lasciarsi andare?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco scopre i loschi giri di Nunzio

Nunzio ha sfoderato un'arma segreta per ritrovare Chiara. Il ragazzo è tornato a utilizzare una sua vecchia capacità e ha trovato così un modo per procurarsi il denaro necessario a pagare un investigatore privato, che riesca a rintracciare la Petrone. Purtroppo per lui, si è subito scontrato con un suo antico rivale. Questo scontro potrebbe metterlo in seri guai e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Franco comincerà a preoccuparsi seriamente per suo figlio. Il Boschi scoprirà i loschi giri in cui si è cacciato e tenterà di convincerlo ad abbandonare la strada sbagliata. Intanto Silvia e Giancarlo, con un certo imbarazzo, informano Michele del loro imminente viaggio per le vacanze.

Serena mente a Niko per coprire le sorelle in Un Posto al Sole Anticipazioni 11 agosto 2022

Manuela ha preso il posto di Micaela per partire in vacanza con la famiglia e non deludere il piccolo Jimmy. Serena ha scoperto il segreto delle sue sorelle ed è andata su tutte le furie. Ancora una volta le gemelle hanno combinato qualcosa di diabolico. Manuela si è però affrettata a spiegarle che voleva solo fare del bene e che, grazie a questo scambio, il loro nipotino ha creduto di passare del tempo con sua madre. Serena si è quindi dovuta convincere a tacere ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la situazione comincerà a pesarle quando Niko tornerà da loro a Maratea. La Cirillo dovrà mentirgli e fingere che la donna con cui sta Jimmy è davvero Micaela. Ma sino a quando riuscirà a tradire la fiducia del suo amico?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Una donna misteriosa ronza intorno a Marina e Roberto

Roberto ha proposto a Marina di trasferirsi a casa sua e dopo un'iniziale titubanza – data dalla paura che la loro relazione possa naufragare come già successo – la Giordano ha accettato di tornare a Palazzo Palladini. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i due cominceranno la loro convivenza ma un'ombra comincerà a farsi piano piano vicina. Una donna misteriosa si aggirerà intorno alle mura del Palazzo, con lo sguardo diretto verso l'appartamento di Ferri. Cosa vorrà questo nuovo personaggio ma soprattutto chi sarà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella e Raffaele fanno pace ma...

La determinazione di Raffaele porterà buoni frutti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che lui e Ornella faranno finalmente pace. La Bruni si convincerà della buona fede del marito e sarà disposta a perdonarlo. Per festeggiare questo grande momento, la dottoressa inviterà Viola a pranzo. Purtroppo però la giornata rischia di trasformarsi in qualcosa di tragico. Tutta colpa di Lello Valsano, in fuga e furioso più che mai.

