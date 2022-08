Un Posto al Sole Anticipazioni 4 agosto 2022: Un accordo segreto tra Marina e Lara

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 agosto 2022. Nelle Trame della Soap in onda su Rai3, Lara è costretta a chiedere aiuto a Marina. L'accordo economico tra le due, deve però rimanere segreto. Intanto Speranza indaga sul caseificio di famiglia.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Roberto non ha idea che Lara e Marina si stiano accordando alle sue spalle. La Martinelli, scoperto di essere in bancarotta, ha dovuto ricorrere all'aiuto della Giordano, con cui vorrebbe stringere un patto economico. Marina dovrà ragionare sulla proposta della sua nemica. Accettare o no? Rossella intanto è ancora piuttosto scossa dalla lettera ricevuta da Corrado. Le brutte notizie la faranno riflettere sul senso della vita e sulla necessità di vivere ogni momento intensamente. Speranza ha invece deciso di indagare sullo stato di salute delle bufale dell'azienda di suo padre. La ragazza è certa che potrà contare sull'aiuto di Guido, Mariella e di suo fratello Castrese.

Un accordo segreto tra Marina e Lara in Un Posto al Sole Anticipazioni 4 agosto 2022

Lara ha scoperto di essere in bancarotta e di non poter continuare a tramare, come vorrebbe, contro Marina e Roberto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le sue condizioni economiche la spingeranno a fare un passo che mai ci saremmo aspettati. La Martinelli si rivolgerà a Marina, per stipulare un accordo economico che Ferri non dovrà mai scoprire. Il patto segreto delle due donne, porterà Lara o meglio la costringerà a lasciare Napoli. Questa decisione ci lascia però perplessi. Davvero la rivale di Marina rinuncerà a tutte le sue trame? Questo patto non nasconde forse un doppio fine che porterà questo personaggio a una rivincita quando meno ce lo aspettiamo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella pensierosa

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Rossella si troverà a riflettere sull'importanza di vivere intensamente la propria vita. La ragazza è rimasta piuttosto scossa dalle notizie e dalla lettera appena ricevuta da Corrado e si lascerà andare a un'importante riflessione sul non perdere neanche un attimo della propria esistenza. Questo la porterà a ripensare alla proposta di Riccardo di andare a convivere?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza indaga sul caseificio del padre

La visita al caseificio di famiglia, ha scatenato la curiosità di Speranza. La ragazza sospetta che suo padre nasconda qualche segreto e che il suo lavoro non sia pulito. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, aiutata da Guido, Mariella e da suo fratello Castrese, deciderà di mettersi a indagare. Vorrà conoscere, senza dare nell'occhio, la salute delle bufale.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'1 al 5 agosto 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.