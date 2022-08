Un Posto al Sole Anticipazioni 3 agosto 2022: Serena scopre il segreto di Manuela e Micaela. E ora?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 agosto 2022. Nelle Trame della Soap in onda su Rai3, Serena scopre dello scambio d'identità tra le gemelle. La Cirillo è molto delusa dall'atteggiamento delle sue sorelle e non sa come comportarsi. Lara scopre di essere in bancarotta.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 3 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Marina e Roberto stanno cercando di ricominciare la loro relazione e di viverla serenamente. Durante la loro prima uscita ufficiale, incontreranno però una loro vecchia conoscenza. L'incontro non sarà molto piacevole. Intanto Lara, decisa a rovinare la vita alla coppietta felice, scopre di non avere più soldi. La sua condizione economica è disastrosa e decide di compiere una mossa azzardata. Intanto Serena scopre l'inganno di Micaela e Manuela e deve decidere cosa fare. Rivelare o meno a tutti, soprattutto a Niko e Jimmy, dello scambio tra le gemelle o far finta di nulla? Riccardo non riesce ad accettare che Rossella non abbia accettato la sua proposta di andare a convivere mentre Ross riceve una notizia che la fa soffrire tantissimo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara scopre di non avere più soldi ed è costretta a una mossa azzardata

Per Marina e Roberto è cominciata una nuova vita. I due hanno deciso di riprovarci, in barba alla gravidanza di Lara e decisi ad affrontare le cose insieme. Il loro amore sembra essere quello di un tempo ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che durante la loro prima uscita ufficiale in pubblico, incontreranno una loro vecchia conoscenza e non sarà un incontro molto piacevole. Intanto Lara, che continua a tramare contro di loro, scopre di non avere più soldi. La sua situazione economica è talmente disperata da costringerla a fare una mossa azzardata e a spingerla a prendere accordi con... Marina!

Serena scopre il segreto di Micaela e Manuela in Un Posto al Sole Anticipazioni 3 agosto 2022

Lo scambio di identità tra Micaela e Manuela ha avuto vita breve. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Serena, già messa in allarme dai comportamenti strani delle due ragazze, scoprirà il loro segreto. La Cirillo sarà delusa dall'atteggiamento delle sue sorelle. Perché ingannare così tutti? Ora le come dovrebbe comportarsi con loro? Riferire tutto a Niko e Jimmy, con il rischio di deludere suo nipote, o tenere la bocca chiusa e aiutarle a farla franca? Serena sarà combattuta ma dovrà prendere la decisione più giusta per tutti.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella riceve una bruttissima notizia

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Riccardo sarà ancora furioso con Rossella. La ragazza ha rifiutato di andare a vivere insieme a lui e il Crovi è rimasto deluso da questa sua scelta. Ross ha però deciso di non correre troppo, almeno stavolta. Per la Graziani si prevedono poi giorni di grande difficoltà. Una brutta notizia, con annessa lettera, è destinata a spezzarle il cuore e a farla ragionare sul vero senso della vita.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.