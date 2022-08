Un Posto al Sole Anticipazioni 9 agosto 2022: Nunzio sfodera un'arma segreta per ritrovare Chiara!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda dalle 20.45 su Rai3: Nunzio è pronto a tutto pur di ritrovare Chiara. Il ragazzo finisce per tirar fuori una sua vecchia capacità per procurarsi il denaro necessario a pagare un investigatore privato. Purtroppo per lui però, un suo vecchio rivale non sarà per nulla felice di ritrovarselo tra i piedi. Intanto Raffaele non intende rinunciare a Ornella e continua a lottare per riconquistare la sua fiducia mentre Mariella, nonostante Cotugno le metta i bastoni tra le ruote, cerca di convincere suo marito ad accettare una novità che non sembra piacere al Del Bue.

Nunzio sfodera un'arma segreta per ritrovare Chiara in Un Posto al Sole Anticipazioni 9 agosto 2022

Nunzio è alla ricerca di Chiara. Il Cammarota non si è arreso e intende ritrovare la sua compagna costi quel che costi. Il ragazzo potrebbe però finire per fare qualche sciocchezza. Franco è molto preoccupato per lui e stando alle Anticipazioni di Un Posto al Sole, il Boschi fa bene a temere per il figlio. Nunzio sfodererà un'arma segreta per procurarsi i soldi per pagare un investigatore privato che trovi la sua amata. Il giovane farà ricorso a una sua vecchia capacità, che lo farà scontrare con un suo vecchio nemico. Nunzio potrebbe pagar caro questo suo desiderio di ricongiungersi alla Petrone.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele combatte per Ornella

Viola ci ha provato ma per Ornella e Raffaele sembra non esserci più soluzione. La Bruni non ha più fiducia nei confronti del marito e ha ormai preso le distanze da lui. Il Giordano però non ha intenzione di darsi per vinto e vuole riconquistare la sua amata consorte, costi quel che costi. Raffaele non si rassegnerà a vedere il suo matrimonio naufragare, né ora né mai. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il portiere si inventerà qualsiasi cosa per poter finalmente riportare la pace in famiglia. Ci riuscirà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una novità difficile da accettare per Guido

A casa Del Bue si tenta di risolvere qualche pasticcio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Mariella dovrà trovare il modo di convincere Guido ad accettare una novità. Il vigile sembrerà non essere per nulla contento di quello che sta succedendo intorno a lui e l'Altieri dovrà rimboccarsi le maniche e cercare di evitare che gli interventi inopportuni di Cotugno, vanifichino i suoi sforzi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.