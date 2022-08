Un Posto al Sole Anticipazioni dall'8 al 12 agosto 2022: Tragedia a Palazzo Palladini! Non c'è più nulla da fare...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dall'8 al 12 agosto 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dall'8 al 12 agosto 2022 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20:45. Ricordiamo che la puntata della soap di mercoledì 11 agosto 2022 non andrà in onda e sarà recuperata giovedì 12 agosto con un doppio appuntamento. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 8 agosto 2022

Nonostante i tentativi di Viola, le tensioni fra Raffaele e Ornella, complice il momento di fragilità di lei e l'incapacità di lui nel darle le sicurezze di cui ha bisogno, sono destinate a crescere. Franco, Angela e Bianca sono in procinto di partire per le vacanze, Nunzio cercherà di portare avanti il suo piano per rintracciare Chiara. Un'iniziativa di Mariella, potrebbe non sortire su Guido l'effetto da lei sperato.

Puntata in onda Martedì 9 agosto 2022

Deciso a ritrovare Chiara, Nunzio rispolvera un suo pericoloso talento per guadagnare i soldi che gli occorrono per pagare l'investigatore privato, ma i suoi progetti rischiano di infrangersi contro un vecchio rivale. Raffaele non si rassegna alla freddezza di Ornella e farà il possibile per recuperare. Malgrado gli interventi inopportuni di Cotugno, Mariella convincerà Guido a digerire una novità?

La Puntata di Mercoledì 10 agosto 2022 non va in onda

Puntata in onda Giovedì 11 agosto 2022, doppio episodio

Ep. 1: Marina tituba di fronte alla proposta di Roberto di trasferirsi con lui a Palazzo Palladini: la Giordano teme che la loro relazione sia destinata a fallire come sempre! Intanto, mentre Franco scopre cosa ha fatto Nunzio per trovare Chiara, Silvia e Giancarlo cercano di mettere da parte l'imbarazzo e informano Michele delle loro vacanze imminenti.

Ep. 2: Manuela continua a fingersi Micaela per il bene di Jimmy e Serena, a conoscenza dell'inganno, si ritrova suo malgrado a portare avanti questa farsa con Niko. Intanto, mentre Marina e Roberto si preparano ad affrontare la convivenza, una donna misteriosa vaga nei pressi di Palazzo Palladini. Riconciliatasi con Raffaele, Ornella proporrà a Viola di organizzare un pranzo di famiglia, mentre Lello Valsano continua a nascondersi nell'ombra...

Puntata in onda Venerdì 12 agosto 2022

Raffaele, Ornella, Viola ed Eugenio si godono la serenità ristabilita, ignari che il loro idillio famigliare sta per trasformarsi in tragedia. Nel frattempo Roberto e Marina, alla ricerca di una domestica, incontrano una misteriosa giovane a cui potrebbero offrire il lavoro. Giulia, invece, inizia a essere infastidita dalle attenzioni di mastro Peppe, ma presto potrebbe ricredersi...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.