Un Posto al Sole Anticipazioni 29 agosto 2025: Niko chiede a Manuela di sposarlo! Lei accetterà?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 agosto 2025 su Rai 3 vedremo Niko organizzare la proposta di matrimonio perfetta per sorprendere Manuela... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 agosto 2025 su Rai 3, alle ore 20.50, Marina ha un piano: vuole che Antonietta registri Gennaro mentre lui ammette il suo coinvolgimento nell'omicidio di Assane. La manager già canta vittoria, ma qualcosa potrebbe andare storto. Intanto, Mariella rientra a casa dalle vacanze con Sasà, e Guido vorrebbe parlarle di nuovo di ciò che c'è stato tra di loro. Filippo e Niko, invece, stanno organizzando tutto affinché quest'ultimo riesca a fare una proposta di matrimonio a Manuela impeccabile. Lei, però, non sospettando nulla, ha il timore che l'atteggiamento furtivo del fidanzato nasconda qualcosa di preoccupante... Ma ecco cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 27 agosto 2025: Il piano di Marina...

Di ritorno dalle sue vacanze estive, Marina si è diretta subito da Antonietta per farle una proposta. La prima ha chiesto all'altra di dare avvio ad una collaborazione per mettere in atto un piano di vendetta contro Gennaro. Antonietta, inferocita con il marito per esserle stato infedele, ha accettato. Pertanto, ora la giovane deve riuscire a registrare Gagliotti senior mentre confessa di essere coinvolto nell'omicidio del povero Assane. La Giordano è convinta di avere già la vittoria in pugno, anche se qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto...

Guido vuole parlare con Mariella in Un Posto al Sole

Mariella è rientrata dalle vacanze con Sasà, ed è preda dei dubbi. Rivedendo Lollo, la vigilessa ha avuto la conferma del fatto che gli abbia fatto bene trascorrere del tempo di qualità con Guido; per questo motivo, adesso ha il forte timore che il suo ritorno possa turbarlo in qualche modo. Al contempo, il marito sembra avere una certa urgenza di un faccia a faccia con lei. Del Bue ha bisogno di confrontarsi con l'Altieri in merito a ciò che di recente c'è stato tra di loro... Che cosa accadrà quando finalmente si parleranno? Si daranno un'altra chance oppure si diranno addio per sempre?

Un Posto al Sole: Niko pronto a fare la proposta a Manuela!

Niko è pronto a fare un passo importante, e questo lo rende piuttosto teso e misterioso. Ovviamente, il suo cambiamento non è passato inosservato a Manuela, la quale ha il sospetto e la paura che il bizzarro atteggiamento dell'amato nasconda qualcosa di grave. La verità, però, è tutt'altra. La Cirillo ancora non lo sa, ma il Poggi, servendosi del prezioso aiuto di Filippo, sta cercando di mettere a punto la perfetta proposta di matrimonio! Chissà come la prenderà la gemella quando scoprirà che si stava preoccupando per nulla, e che l'amore della sua vita ha intenzione di diventare suo marito?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.