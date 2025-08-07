Un Posto al Sole Anticipazioni 8 agosto 2025: Marina ha in pugno Gennaro? Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole dell'8 agosto 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap vedremo Marina pronta a fare il gioco duro e sporco con Gennaro mentre Rosa non riuscirà a togliersi dalla mente il bacio di Damiano.

Marina potrebbe avere l’asso nella manica che mancava a lei e Roberto per distruggere Gennaro. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’8 agosto 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Giordano crederà di aver - finalmente - portato Antonietta dalla sua parte e di averla convinta a dare una mano a lei e a Ferri per liberarsi del marito. Intanto Gagliotti continuerà a flirtare con Maddalena. Gianluca cercherà di stare lontano da Alberto ma sarà sempre più chiara la sua sofferenza causata dalla distanza da suo padre. Rosa sarà in procinto di partire con Pino ma il bacio con Damiano continuerà a turbarla. Silvia e Michele avranno pronte le valigie ma il giornalista non riuscirà a togliersi dalla mente il triste pensiero di Agata, per la cui sorte si sente in colpa. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 agosto 2025: Marina ha Gennaro in pugno

Sono giorni anzi mesi che vediamo Marina complottare contro Gennaro e pare proprio che adesso sia arrivato il momento di tirare le somme del suo piano. Ma cosa ha orchestrato la scaltra signora di Upas? La Giordano ha pensato di portare dalla sua parte Antonietta, l’unica persona che potrebbe far cadere uno scandalo su Gagliotti e potrebbe quindi scatenare una catena di drammi, utili a minare la reputazione del manager e quindi a distruggerlo definitivamente. E Marina pare essere riuscita nel suo intento. Antonietta, dopo aver visto le prove fotografiche del tradimento del consorte – che vuole allontanarsi da lei e che continua a flirtare con Maddalena – sembra decisa a darle una mano. E ne vedremo delle belle nei prossimi episodi di Upas in arrivo dopo la "pausa estiva".

Gianluca ha nostalgia di Alberto, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Gianluca ha rivelato la verità a Giulia e Luca e ha confidato loro cosa gli è successo. Il ragazzo è ancora a Napoli e pare che rimarrà in città per diverso tempo. Avrà quindi modo di riflettere maggiormente sul rapporto con suo padre Alberto, che continuerà a tenere a distanza ma di cui comincerà a sentire la mancanza. Possibile che nei prossimi episodi i Palladini, padre e figlio, possano riconciliarsi? Arriverà il momento della reunion tanto attesa e particolarmente voluta dall’avvocato?

Un Posto al Sole: Rosa ripensa al bacio di Damiano

Damiano ha baciato Rosa e questo dopo che Viola ha deciso di partire per Milano con Eugenio. Renda si è sentito abbandonato dalla Bruni, di cui non riesce a capire appieno l’attaccamento all’ex marito. Forse per ripicca o forse perché sinceramente desideroso di avere lei accanto, il poliziotto si è lasciato andare con la madre di suo figlio. Ma Rosa ha ormai una relazione seria con Pino, con cui – tra l’altro – sta per partire per le vacanze. La Picariello non riuscirà a togliersi dalla testa quello che è successo e ci ripenserà costantemente. Cosa succederà al ritorno dal suo viaggio? Come ritroveremo i nostri personaggi dopo la pausa estiva? Intanto Silvia e Michele saranno in partenza ma Saviani farà ancora i conti con i sensi di colpa che prova per la morte di Agata.

Sì perché dalla prossima settimana Un Posto al Sole andrà in onda in modalità best of; non saranno mandati in onda nuovi episodi ma si passerà a un “album dei ricordi” degli eventi più importanti della stagione – la ventinovesima - che si conclude proprio l’8 agosto 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.