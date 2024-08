The Family Anticipazioni 30 agosto 2024: Ekrem lascia Yagmur, Cihan fuori di sé!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 30 agosto 2024 alle 14:45, Cihan scopre la verità sul suo passato con un video. Furioso, si reca da Devin, la quale si vede costretta ad interrompere le loro sedute. Intanto, Ekrem rompe il fidanzamento con Yagmur a causa della disapprovazione della sua famiglia per il passato dell'amata. Per Aslan, invece, è giunto il momento della resa dei conti finale: il fratellastro si sta recando alla villa proprio per affrontarlo.

The Family Anticipazioni: Aslan scopre che Cihan non è suo fratello!

Aslan è furibondo: non riesce a credere che Hulya sia stata capace di tenergli nascosta per tutto questo tempo una verità del genere, ossia che Cihan non sia in realtà suo fratello. Pertanto, il ragazzo affronta la madre a brutto muso, e poi le comunica di aver deciso di lasciare per sempre l'attività di famiglia. Aslan dichiara la sua volontà di cedere il comando proprio a Cihan, così che lui invece possa ricominciare una nuova vita con Devin. Intanto, anche il diretto interessato sta per fare questa sconcertante scoperta in merito alle sue origini...

The Family Anticipazioni: Cihan furioso!

In un primo momento, Cihan straccia i risultati del DNA, ma poi ci ripensa: vuole conoscere la verità, per quanto dolorosa sia. Ora, l'uomo scopre tutto sul suo passato grazie ad un video, e perde del tutto le staffe. Furioso si reca da Devin, la quale, spaventata, si vede costretta ad interrompere le loro sedute. Devin, infatti, si rende conto di non poter più parlare civilmente con Cihan, che sembra aver perso il lume della ragione...

Ekrem lascia Yagmur, nelle Anticipazioni di The Family del 30 agosto 2024

Ekrem aveva deciso finalmente di seguire il suo cuore, e così aveva chiesto a Yagmur di sposarlo. Lei, che non ha mai smesso di amarlo, ha accettato seduta stante, emozionata come non mai. Pertanto, insieme, Ekrem e Yagmur hanno deciso di convolare a nozze. Peccato che la famiglia del ragazzo non sia per niente favorevole a questo matrimonio: lo disapprovano a causa del torbido passato della futura sposa. Allora, Ekrem si vede obbligato a rompere il fidanzamento. Yagmur è devastata. Intanto, per Aslan e Cihan è giusto il momento della resa dei conti finale...

