The Family Anticipazioni 29 agosto 2024: Aslan scopre che Cihan non è suo fratello!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 agosto 2024 alle 14:45, Aslan scopre grazie ai risultati del DNA che Cihan non è suo fratello, e s'infuria con Hulya. Poi, decide persino di lasciare l'attività di famiglia, cedendo il comando proprio a Cihan: lui vuole iniziare una nuova vita con Devin. Intanto, Cihan straccia i risultati del DNA, anche se in un secondo momento se ne pente e resta sconvolto dalla verità...

Sia Seher che Ilyas hanno menzionato un evento particolarmente doloroso del passato della famiglia Soykan. L'anziana, le cui condizioni neurologiche stanno peggiorando a vista d'occhio, non fa che parlarne, mentre il malavitoso, prima di esalare l'ultimo respiro, ne ha fatto accenno. Aslan, che gli ha tolto la vita grazie all'aiuto di Cihan, si sta domandando di che cosa si tratti...

Aslan sta per fare una scoperta che prima lo lascerà di sasso, e che poi lo manderà fuori dai gangheri. Con la pulce nell'orecchio, il giovane si è messo ad indagare, ed ora, attraverso i risultati del test del DNA, sta entrando a conoscenza del fatto che, in verità, Cihan non sia suo fratello. Questa notizia a dir poco sconvolgente spingerà Aslan a prendere una drastica decisione.

Aslan è furibondo: non riesce a credere che Hulya sia stata capace di tenergli nascosta per tutto questo tempo una verità del genere, ossia che Cihan non sia in realtà suo fratello. Pertanto, il ragazzo affronta la madre a brutto muso, e poi le comunica di aver deciso di lasciare per sempre l'attività di famiglia. Aslan dichiara la sua volontà di cedere il comando proprio a Cihan, così che lui invece possa ricominciare una nuova vita con Devin. Intanto, anche il diretto interessato sta per fare questa sconcertante scoperta in merito alle sue origini. In un primo momento, Cihan straccia i risultati del DNA, ma, poi, pentito, ci ripensa. La verità lo lascerà di stucco...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 26 al 30 agosto 2024.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.