The Family Anticipazioni Puntate dal 12 al 16 agosto 2024: Devin spietata, Ceylan tenta il suicidio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della soap opera turca The Family in onda dal 12 al 16 agosto 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca con protagonista l'attore che prestava il volto a Cesur di Brave and Beautiful, Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 12 al 16 agosto 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì questa settimana eccezionalmente a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 12 agosto 2024

Hulya continua a cercare di escludere Yagmur dalla loro vita famigliare. Tuttavia, il resto dei Soykan si rifiutano di assecondare la signora non facendo sedere la giovane al loro tavolo durante il barbecue. In un secondo momento, Aslan e Devin stanno trascorrendo una piacevole serata tra amici, ma lui decide di portare con sé la sua pistola. Nel mentre, qualcuno sembra li stia spiando da lontano. Intanto, Ekrem e Yagmur si dicono addio. Dopotutto, Hulya ha fatto di tutto pur di riuscire ad allontanarli.

Puntata in onda martedì 13 agosto 2024

Tolga continua ad avere un urgente bisogno di denaro, pertanto decide di rubare i regali d'oro destinati alla circoncisione del piccolo Kaya. Leyla, però, lo coglie in flagrante. Il mattino seguente, l'uomo origlia una conversazione privata tra Aslan e Devin, che parlano del piano di fuga per l'avvocato Suat e sua moglie; allora pensa che sia giunto il momento di vendicarsi del cognato, che lo ha umiliato pestandolo davanti a tutti. Tolga, pertanto, passa l'informazione ad Ibrahim. Intanto, la psicologa sta suggerendo ad Aslan di addossare la colpa dell'assassinio di Serhat all'avvocato, che, una volta espatriato, sarà fuori pericolo. Cihan, colpito dal cinismo di Devin, si congratula con lei, poiché ha dimostrato di essere diventata una vera Soykan.

Puntata in onda mercoledì 14 agosto 2024

Ibrahim, dopo l'ordine ricevuto da Hulya, si spinge fino all'uccisione dell'avvocato Suat davanti alla moglie, che lo implora di risparmiarle la vita. Intanto, Ilyas si presenta dalla famiglia Soykan proprio durante i festeggiamenti per la circoncisione di Kaya: sospetta che ci sia il loro zampino dietro la morte di suo figlio Serhat. Aslan, invece, si rende conto che dietro l'arrivo dell'uomo c'è lo zampino di sua madre e va su tutte le furie. In seguito, il giovane accetta d'incontrarsi con Ilyas in segreto.

Puntata in onda giovedì 15 agosto 2024

Ergun sfratta Nese. Devin, dispiaciuta per la madre, si offre di portarla alla villa. Tuttavia, Hulya non sopporta la presenza di Nese in casa sua. Dopodiché, quest'ultima insiste con Ibrahim affinché le permetta d'incontrare la moglie dell'avvocato Suat. Intanto, Aslan incontra in segreto Ilyas, e scopre che è stato Atilla a farlo venire ad Istanbul.

Puntata in onda venerdì 16 agosto 2024

Ilyas viene a sapere che suo figlio Serhat ed Atilla erano coinvolti in un giro di droga, e che il primo frequentava una escort di nome Hande a Smirne. Su consiglio di Iskender, l'uomo perquisisce l'appartamento in cui Serhat ed il suo complice s'incontravano e qui trova un dito che apparteneva al figlio. Intanto, a cena Leyla ha un annuncio da fare: Aslan, dopo aver minacciato Tolga, lo ha costretto a firmare un contratto che lo mette a capo di una società fantasma per ripulire i soldi del gioco d'azzardo. Intanto, Cihan sta facendo i conti con la possibilità di diventare padre, e ne parla con Devin, mentre Yagmur sta avendo una brutta discussione con Ekrem e Ceylan con Hulya, poiché la madre continua ad intromettersi nel suo privato. Furiosa, la giovane si chiude in camera e prende molte pillole che le ha dato Atilla.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.