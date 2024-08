The Family Anticipazioni 14 agosto 2024: Hulya ordina ad Ibrahim di commettere un omicidio. Ecco chi è la vittima...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 14 agosto 2024 su Canale 5: Hulya vuole che Ibrahim faccia fuori una persona...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci lasceranno a bocca aperta. Nell'episodio in onda il 14 agosto 2024, questa settimana eccezionalmente alle 14:10, Ibrahim, dopo l'ordine ricevuto da Hulya, si spinge fino all'uccisione dell'avvocato Suat davanti alla moglie, che lo implora di risparmiarle la vita. Intanto, Ilyas si presenta dalla famiglia Soykan proprio durante i festeggiamenti per la circoncisione di Kaya: sospetta che ci sia il loro zampino dietro la morte di suo figlio Serhat. Aslan, invece, si rende conto che dietro l'arrivo dell'uomo c'è lo zampino di sua madre e va su tutte le furie. In seguito, il giovane accetta d'incontrarsi con Ilyas in segreto...

The Family Anticipazioni: Devin senza pietà!

Devin ha lasciato Aslan senza parole. La psicologa, fortemente timorosa per le sorti dell'amato marito, gli ha dato un suggerimento: forse la cosa migliore sarebbe stata far ricadere la colpa dell'omicidio di Sehrat sull'avvocato Suat, poiché, una volta espatriato, sarebbe stato comunque al sicuro, lontano dalle grinfie del potente e spregevole padre della vittima, Ilyas. In questo modo, né Aslan né l'avvocato avrebbero rischiato la vita...

The Family Anticipazioni: Ibrahim uccide Suat su ordine di Hulya!

Quello che Devin ed Aslan non sanno è che Hulya sta continuando a tramare nell'ombra, ed è pronta a fare - come al solito - di testa sua. Infatti, dopo aver ricevuto un preciso ordine da parte della cognata, Ibrahim si spinge fino all'uccisione dell'avvocato Suat proprio davanti agli occhi di sua moglie che, disperata, lo supplica di risparmiare la vita almeno a lei...

Aslan incontra Ilyas, nelle Anticipazioni di The Family del 14 agosto 2024

Ilyas, com'era - purtroppo - facilmente intuibile, è arrivato ad Istanbul. L'uomo non ha la minima intenzione di lasciare impunita la morte di suo figlio Serhat, ed è per questo motivo che sta andando a bussare alla porta della villa dei Soykan: ha il forte sospetto che ci sia questa famiglia dietro l'assassinio del suo giovanotto. Aslan, invece, ha il forte sospetto che dietro questo arrivo ci sia lo zampino di Hulya, e questa pensiero lo manda su tutte le furie. In seguito, il giovane decide d'incontrarsi con il padre del defunto Serhat in segreto. Che cosa si diranno?

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.