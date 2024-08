The Family Anticipazioni 13 agosto 2024: Aslan sconvolto, Devin è spietata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 13 agosto 2024 su Canale 5 rivelano che Devin dà un consiglio a dir poco singolare ad Aslan, dimostrando di non avere alcuna pietà...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 agosto 2024, questa settimana eccezionalmente alle 14:10, Tolga continua ad avere un urgente bisogno di denaro, pertanto decide di rubare i regali d'oro destinati alla circoncisione del piccolo Kaya. Leyla, però, lo coglie in flagrante. Il mattino seguente, l'uomo origlia una conversazione privata tra Aslan e Devin, che parlano del piano di fuga per l'avvocato Suat e sua moglie; allora pensa che sia giunto il momento di vendicarsi del cognato, che lo ha umiliato pestandolo davanti a tutti. Tolga, pertanto, passa l'informazione ad Ibrahim. Intanto, la psicologa sta suggerendo ad Aslan di addossare la colpa dell'assassinio di Serhat all'avvocato, che, una volta espatriato, sarà fuori pericolo. Cihan, colpito dal cinismo di Devin, si congratula con lei, poiché ha dimostrato di essere diventata una vera Soykan...

The Family Anticipazioni: Leyla becca Tolga a rubare...

Tolga ha già spiazzato Leyla con una richiesta inattesa: aveva bisogno di soldi. Infatti, da tempo l'uomo ha una relazione amorosa clandestina, e doveva dare del denaro alla sua amante. Ora, continuando ad avere lo stesso impellente bisogno, Tolga sta per commettere un gesto deplorevole: decide di appropriarsi indebitamente dei regali d'oro destinati alla circoncisione del piccolo Kaya. La moglie, però, lo sta per cogliere in flagrante. Come reagirà la donna quando sorprenderà il marito?

The Family Anticipazioni: Tolga si vendica di Aslan!

Tolga sta origliando una conversazione privata tra Aslan e Devin. L'uomo sente i due coniugi discutere del piano di fuga per l'avvocato Suat e sua moglie, e gli viene in mente che gli si è presentata l'occasione d'oro di farla pagare ad Aslan. Infatti, quest'ultimo lo ha pestato a sangue davanti a tutti dopo averlo visto in compagnia della sua amante, ed ora Tolga vuole vendicarsi. Per questa ragione, il consorte di Leyla si sta dirigendo da Ibrahim, al quale desidera riferire la preziosa informazione di cui è appena entrato a conoscenza...

Devin senza pietà, nelle Anticipazioni di The Family del 13 agosto 2024

Devin sta per lasciare Aslan senza parole. La psicologa, fortemente timorosa per le sorti dell'amato marito, gli dà un suggerimento: forse la cosa migliore sarebbe far ricadere la colpa dell'omicidio di Sehrat sull'avvocato Suat, poiché, una volta espatriato, sarà comunque al sicuro, lontano dalle grinfie del potente e spregevole padre della vittima, Ilyas. In questo modo, né Aslan né l'avvocato rischierebbero la vita. Quando Cihan entra a conoscenza dell'inedito cinismo di Devin, la raggiunge perché ha bisogno di farle i suoi più sinceri complimenti: adesso sì che si sta dimostrando una vera e propria Soykan. Come reagirà la giovane a queste parole del cognato? Di certo, non resterà indifferente...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.