The Family Anticipazioni 16 agosto 2024: Ceylan discute con Hulya e tenta il sucidio!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 16 agosto 2024 su Canale 5: Ceylan prende molte pillole dopo una violenta lite con Hulya...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono a dir poco sbalorditive. Nell'episodio in onda il 16 agosto 2024, questa settimana eccezionalmente alle 14:10, Ilyas viene a sapere che suo figlio Serhat ed Atilla erano coinvolti in un giro di droga, e che il primo frequentava una escort di nome Hande a Smirne. Su consiglio di Iskender, l'uomo perquisisce l'appartamento in cui Serhat ed il suo complice s'incontravano e qui trova un dito che apparteneva al figlio. Intanto, a cena Leyla ha un annuncio da fare: Aslan, dopo aver minacciato Tolga, lo ha costretto a firmare un contratto che lo mette a capo di una società fantasma per ripulire i soldi del gioco d'azzardo. Intanto, Cihan sta facendo i conti con la possibilità di diventare padre, e ne parla con Devin, mentre Yagmur sta avendo una brutta discussione con Ekrem e Ceylan con Hulya, poiché la madre continua ad intromettersi nel suo privato. Furiosa, la giovane si chiude in camera e prende molte pillole che le ha dato Atilla...

The Family Anticipazioni: Ilyas scopre la verità su Serhat...

Ilyas è da poco giunto ad Istanbul e, dopo essere andato a bussare a villa Soykan, si è incontrato in segreto con Aslan. Così, quest'ultimo ha scoperto che l'uomo era arrivato in città perché chiamato da Atilla, mentre Ilyas ha scoperto che cosa faceva Serhat qui: lui ed il suo amico, Atilla, erano coinvolti in un giro di droga. Come se non bastasse, Serhat frequentava una escort di nome Hande a Smirne. Allora, su consiglio di Iskender, il padre va a perquisire l'appartamento in cui il defunto figlio s'incontrava con il complice, dove trova un dito; facendo la prova con la cassaforte, si rende conto che apparteneva proprio a Serhat...

The Family Anticipazioni: Leyla fa un annuncio...

Nel corso di una delle importanti cena a villa Soykan, Leyla si schiarisce la voce: ha un annuncio da fare. La donna, infatti, è venuta a sapere che, dopo aver minacciato Tolga, Aslan lo ha obbligato a firmare un contratto che lo mette a capo di una società fantasma per ripulire i soldi del gioco d'azzardo. La notizia viene accolta con un certo sgomento dai presenti. Dopodiché, Cihan sta facendo i conti con la possibilità di diventare padre, dato che la sua compagna è in dolce attesa, e ne parla con la sua psicologa, ossia Devin...

Ceylan prende delle pasticche, nelle Anticipazioni di The Family del 16 agosto 2024

Benché si amassero alla follia, Yagmur ed Ekrem si sono detti addio. I due avevano confidato rispettivamente alla sorella e al capo di non aver mai amato nessun altro così prima, ma alla fine Hulya, che continuava a tramare nell'ombra per farli allontanare, ha avuto la meglio. Ed ora Yagmur ed Ekrem stanno avendo una lite piuttosto violenta, proprio come la signora con la sua ultima figlia. Ceylan si scontra con Hulya poiché lei continua ad intromettersi nella sua vita. Dopodiché, ancora nervosa, la giovane va a chiudersi in camera e prende una grande quantità di pasticche che le aveva dato Atilla...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 12 al 16 agosto 2024.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.