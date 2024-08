The Family Anticipazioni 15 agosto 2024: Hulya fuori di sé dalla rabbia. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 15 agosto 2024 su Canale 5 rivelano che Devin ospita Nese alla villa, e Hulya storce il naso...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 agosto 2024, questa settimana eccezionalmente alle 14:10, Ergun sfratta Nese. Devin, dispiaciuta per la madre, si offre di portarla alla villa. Tuttavia, Hulya non sopporta la presenza di Nese in casa sua. Dopodiché, quest'ultima insiste con Ibrahim affinché le permetta d'incontrare la moglie dell'avvocato Suat. Intanto, Aslan incontra in segreto Ilyas, e scopre che è stato Atilla a farlo venire ad Istanbul...

The Family Anticipazioni: Ergun sfratta Nese!

Ergun, bisognoso di denaro, ha perso una drastica decisione: avrebbe messo in vendita l'abitazione in cui ora vive la sua ex moglie, Nese. Quest'ultima, in preda alla disperazione, ha chiesto aiuto alle sue figlie. Devin è corsa da Nese, ed ha fronteggiato il padre, chiedendogli di mettersi una mano sulla coscienza: dove sarebbe andata a vivere la donna, se l'avesse cacciata? Grazie al suo intervento, ma soprattutto grazie a quello di Aslan, Nese era riuscita a scamparla, ma ora sta per accadere l'inevitabile: Ergun la sfratta.

The Family Anticipazioni: Hulya furiosa...

La psicologa non riesce a credere che, alla fine, il papà abbia davvero scelto di far finire la madre delle sue figlie in mezzo ad una strada: l'ha sfrattata, pur sapendo che Nese non abbia un altro posto dove stare. Devin si rende conto di non avere altra scelta, deve prendere in mano la situazione e trovare una soluzione, possibilmente quanto più alla svelta possibile. Allora, la giovane apre le porte della villa dei Soykan alla mamma, facendo andare Hulya su tutte le furie. La signora non sopporta la presenza di Nese in casa sua!

Aslan scopre la verità, nelle Anticipazioni di The Family del 15 agosto 2024

Hulya, oltre a dover avere a che fare con la consuocera, che ormai si è stabilita alla villa, ha anche altro di cui occuparsi. La donna incontra Ibrahim ed insiste: vuole che le permetta di vedere la vedova dell'avvocato Suat, proprio colui il quale ha fatto uccidere dal cognato. Nel mentre, Aslan invece si è incontrato di nascosto con Ilyas, da poco giunto ad Istanbul per scoprire la verità circa l'omicidio di suo figlio Serhat. Durante la loro conversazione, il biondo scopre che l'uomo è arrivato in città perché è stato Atilla a chiamarlo...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.