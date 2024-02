Terra Amara Anticipazioni 24 febbraio 2024: Hakan aggredisce brutalmente Vahap!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 24 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Hakan è una furia cieca!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 febbraio 2024, alle 14:10, Lutifye ed il sindaco s'incontrano con alcuni cittadini di Cukurova, e rinnovano il loro impegno politico, riscuotendo un grande successo. Intanto, Zuleyha, rientrando a casa, viene fermata da Vahap. La giovane si rende conto che è proprio lui il ladro che era entrato alla Villa. Sotto shock, lo racconta ad Hakan. Quest'ultimo, furioso, diventa violento con Vahap che, sentendosi umiliato, comincia a gridare che in realtà Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu. Nessuno però gli crede: lo considerano pazzo. Betul, invece, temendo di perdere la sua arma di ricatto, si affretta a scrivere una lettera all'imprenditore: se non pagherà, rivelerà la sua vera identità a tutti. Nel frattempo, Fikret e Cetin raggiungono il fratello di Abdulkadir per spingerlo a confessare, ma senza successo: Vahap afferma di aver inventato tutto. Per finire, l'Altun trova una lettera indirizzata al Gumusoglu che la fa molto insospettire....

Terra Amara Anticipazioni: Lutfiye riscuote successo!

Per Lutfiye non è stato un periodo facile. La donna ha dovuto dire prima addio a Fekeli, poi al figliastro ed infine a Saniye e Gulten. Inoltre, quando ha ricevuto una telefonata anonima che le rivelava che l'uomo non era stato stroncato da un infarto, bensì qualcuno lo ha ucciso, ha accusato un malore che l'ha costretta per qualche giorno in un letto d'ospedale. Ad oggi, nonostante si preoccupi sempre molto per Fikret e Zuleyha, tutto sommato sta bene, specialmente dal momento in cui si sta dando da fare per il bene di Cukurova. Lutfiye ed il sindaco, infatti, stanno incontrando alcuni concittadini per rinnovare il loro impegno politico, e riscuotono un grande successo. La signora può dirsi soddisfatta, e fiera di sé.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sconvolta...

Zuleyha ha sbrigato alcune commissioni, ed ora sta tornando a Villa Yaman. Tuttavia, all'improvviso sopraggiunge un uomo che la ferma. La giovane è stata rapita da poco, quindi si spaventa a morte. Ma chi è che l'ha bloccata? Si tratta di Vahap, il quale sembra aver sviluppato una vera e propria ossessione nei suoi confronti. L'Altun, osservandolo attentamente, si rende conto che Vahap altri non è che il ladro che poco tempo fa s'intrufolò nella tenuta!

Hakan contro Vahap, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 24 febbraio 2024

L'ex sarta è in allarme. Zuleyha ha appena scoperto che Vahap è il ladro che s'intrufolò a Villa Yaman. Non sapendo a chi altri rivolgersi, la ragazza va subito a parlarne con Hakan. Nel momento in cui l'Altun lo informa di ciò che è venuta a sapere, l'imprenditore perde il controllo. Il Gumusoglu si dirige in fretta e furia da Vahap per prenderlo di petto. L'uomo non si risparmia, ed inizia ad inveire e ad aggredire il fratello di Abdulkadir. Vahap, nel tentativo di contrattaccare, comincia a gridare ai quattro venti che il vero nome di Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.