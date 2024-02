Terra Amara Anticipazioni 17 febbraio 2024: Hakan se la prende con Fikret!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 17 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Hakan, certo che Zuleyha abbia annullato il matrimonio per colpa di Fikret, va a prendere il rosso di petto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 17 febbraio 2024, alle 14:30, Lutfiye ha informato Zuleyha del fatto che Fekeli è stato ucciso da Abdulkadir. Temendo che anche Hakan, in quanto socio dell'assassino, avesse avuto a che fare con l'omicidio, la giovane decide di annullare il matrimonio. Il Gumusoglu, all'oscuro dei sospetti dell'Altun, si convince che dietro questa scelta ci sia lo zampino di Fikret, e così si dirige in fretta e furia alla fabbrica per prenderlo di petto. Intanto, Vahap, cacciato per l'ennesima volta da Abdulkadir, si unisce agli uomini di Colak, che è più determinato che mai a diventare il signore assoluto di Cukurova...

Terra Amara Anticipazioni: Lutfiye scopre la verità!

Lutfiye ha ricevuto una telefonata a dir poco sconvolgente. La donna ha sentito dall'altra parte della cornetta qualcuno che le confessava che Fekeli non era stato stroncato da un infarto, bensì qualcuno lo aveva ucciso con un'iniezione letale di veleno. Inoltre, poco prima che Vahap lo ammazzasse, l'operaio ha aggiunto che l'assassino dell'imprenditore rispondeva al nome di Abdulkadir. Lutfiye, sotto shock, ha accusato un malore.

Terra Amara Anticipazioni: Hakan affronta Fikret!

La zia di Fikret aveva rivelato soltanto a Saniye ciò che le era stato riferito in forma anonima attraverso la suddetta chiamata, temendo le reazione di Zuleyha e del nipote. Adesso, però, Lutfiye si rende conto che è giunto il momento di parlarne con la signora, dato che sta per convolare a nozze con il socio del killer. Così, non appena lo è venuta a sapere, l'Altun ha deciso di annullare immediatamente le nozze con Hakan, avendo il forte sospetto che anche quest'ultimo potesse essere coinvolto nell'omicidio di Fekeli. Il Gumusoglu, all'oscuro di tutto ciò, si convince invece che dietro la scelta presa dall'amata ci sia lo zampino di Fikret. Furibondo, l'imprenditore si dirige verso la fabbrica per andare a prendere il rivale di petto...

Vahap si allea con Colak, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 17 febbraio 2024

Quando Betul ha scoperto che Vahap era in possesso della copia del filmato che incastrava Fikret per traffico di droga, ha subito messo in atto un piano finemente architettato per sottrarglielo: voleva qualcosa da utilizzare contro l'ex promesso sposo. Pertanto, la giovane ha somministrato del sonnifero al folle malvivente, e lo ha derubato. Quando Abdulkadir ne è entrato a conoscenza ha cacciato Vahap, il quale, invece di andarsene, ha deciso di unirsi alla squadra di Colak, il signore tanto potente quanto temibile che è appena tornato a piede libero ed è pronto a tutto pur di accentrare su di sé tutto il potere!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 12 al 17 febbraio 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.