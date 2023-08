Terra Amara Anticipazioni 3 agosto 2023: Fekeli vittima di un agguato organizzato da Fikret!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 agosto, alle 14.10, Fekeli si rende conto che lui e Fikret sono caduti in una trappola. L'uomo è vittima di un agguato, ma, per fortuna, il nipote interviene prontamente e coraggiosamente per salvarlo. Dopodiché, Fikret insegue i due malviventi armati, e Fekeli si preoccupa per lui; in realtà, però, Fikret è complice dei delinquenti...

Terra Amara Anticipazioni: Behice smaschera Fikret!

Behice, determinata a scoprire la verità, si è messa ad indagare su Fikret. Non appena ne ha avuto l'occasione, la Dark Lady si è intrufolata in camera sua e, alla fine, è riuscita a trovare ciò che stava cercando. Behice si è imbattuta nel documento d'identità del giovane, dove c'è scritto il suo vero nome. Dunque, la donna ha svelato l'arcano: come pensava, Fikret non è altro che un impostore.

Terra Amara Anticipazioni: Fikret in viaggio con Fekeli...

Behice ha mostrato a Mujgan la carta d'identità di Fikret, ossia la prova che lo inchioda. La zia, inoltre, ha detto alla nipote che non ha la minima intenzione di far finta di niente: presto metterà in atto il piano che ha finemente architettato per incastrare il figlio del fratello di Fekeli. E mentre Behice spiega al primario quale sarà la mossa che si accinge a fare per neutralizzare una volta per tutte Fikret, quest'ultimo è in viaggio con l'imprenditore...

Fekeli e Fikret sono diretti a Kudere, dove c'è un incendio: il mulino sta prendendo fuoco. In realtà, una volta giunti a destinazione, l'uomo si rende conto che sono caduti in una trappola. Fekeli resta vittima di un terribile agguato da parte di due uomini armati. Per fortuna, però, con lui c'è il nipote, che, senza esitazione alcuna, si prodiga per salvargli la vita. Dopodiché, Fikret rincorre i malviventi per dar loro una bella lezione. Fekeli teme per le sorti del ragazzo, anche se non ha motivo: in realtà, infatti, Fikret è complice dei due lestofanti!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 31 luglio al 6 agosto 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.