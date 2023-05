Terra Amara Anticipazioni 28 maggio 2023: Zuleyha pronta a morire!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda domenica 28 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Demir è certo che Zuleyha lo tradisca con Yilmaz... e si prepara ad ucciderla!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 maggio, alle 14.10, Hunkar e Fekeli si mettono sulle tracce di Demir, il quale, pistola alla mano, ha strascinando non si sa dove Zuleyha. Intanto, Mujgan racconta del filmato e di ciò che ne ha fatto a Behice, la quale la rimprovera di aver gestito male la situazione. L'imprenditore, invece, ancora furioso, ha portato la moglie nel bosco. La Altun, con una pistola puntata contro, prova a convincerlo della sua innocenza. In seguito, si sentono degli spari e poi si vede lo Yaman che, sotto shock, rientra in macchina da solo, con le mani sporche di sangue...

Terra Amara Anticipazioni: Demir vede il video compromettente!

Mujgan non si è limitata ad osservare Yilmaz e Zuleyha che si abbracciavano, li ha persino ripresi con la telecamera: finalmente, è entrata in possesso della prova del tradimento del marito e, quindi, tutti coloro i quali l'accusavano di essere impazzita dovranno chiederle scusa. La dottoressa, inoltre, si è ripresa mentre dava un messaggio a Demir, al quale infine ha inviato il video compromettente. Ora che un nuovo proiettore è giunto dalla Germania, lo Yaman ed Hunkar si siedono comodi nel loro studio per visionare quelli che pensano siano soltanto dei filmati di alcune partite di calcio...

Terra Amara Anticipazioni: Demir perde le staffe!

I signori di Cukurova sono attoniti: stanno vedendo proiettate delle immagini che mostrano l'ex sarta tra le braccia del loro acerrimo nemico. Per Demir non c'è alcun dubbio, ha sotto agli occhi la prova del tradimento della Altun. Fuori di sé dalla rabbia, il giovane, pistola alla mano, si precipita dalla moglie, la costringe a salire in automobile e a seguirlo verso una direzione ignota. Intanto, la Hekimoglu assiste sconvolta a questa scena e viene assalita dai sensi di colpa: avrebbe dovuto rifletterci bene prima di compiere un gesto del genere...

Demir spara a Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 28 maggio 2023

Il medico informa Behice di aver inviato allo Yaman le riprese di un incontro segreto ed intimo tra Zuleyha e l'Akkaya, e che sospetta che presto possa consumarsi una tragedia. La zia rimprovera Mujgan, accusandola di aver compiuto l'ennesima scelleratezza a causa della sua folle gelosia. Hunkar, invece, in preda al panico ha avvisato Fekeli, e adesso i due si sono messi sulle tracce di Demir. Quest'ultimo ha però già portato la Altun nel bosco, e le sta puntando una pistola contro. La ragazza, disperata, gli giura di non avergli mancato di rispetto in alcun modo; lo Yaman, accecato dalla rabbia, non sembra neanche starla a sentire. Poco dopo, si odono degli spari, e si vede l'imprenditore che, sotto shock, si rimette al volante, da solo... e con le mani sporche di sangue.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.