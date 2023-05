Terra Amara Anticipazioni 20 maggio 2023: Demir ha ucciso lo stupratore di Zuleyha!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 20 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che ad Adana circola un terribile pettegolezzo su Demir e Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 maggio, alle 14.10, Hunkar sospetta che la denuncia anonima arrivi da Behice, ed anche Fekeli ha lo stesso sospetto. Tuttavia, la zia di Mujgan sembra non essere coinvolta. Intanto, la dottoressa riprende con una telecamera Yilmaz e Zuleyha mentre si abbracciano. I due stanno però solo parlando di ciò che è successo ad Ercument: l'ex meccanico rivela all'amata di averlo ucciso perché lui stuprò Gulten. Uzum, invece, dopo aver trascorso una bella giornata con Gaffur, lo chiama "papà" per la prima volta. Dopodiché, ad Adana circola un nuovo pettegolezzo: Ercument avrebbe violentato Zuleyha, e Demir gli avrebbe tolto la vita per vendicarla. La procura decide allora di riaprire le indagini e d'interrogare le persone coinvolte, ossia gli Yaman, Saniye e Gaffur. Vista la gravità della situazione, Hunkar spinge il figlio ad andare da Fekeli per trovare insieme una soluzione. Nel frattempo, Eyup fa chiamare Hatip: se non riceverà i soldi entro 24h, farà il suo nome. Messo alle strette, l'imprenditore lo fa pugnalare in carcere. Eyup muore in ospedale, e l'Akkaya pensa che ci sia lo zampino di Demir...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan inchioda Yilmaz e Zuleyha!

Hunkar non fa che domandarsi chi abbia accusato Demir in forma anonima di aver ucciso Ercument. In cima alla lista dei sospettati, per la signora c'è Behice; incredibilmente, anche Fekeli si trova d'accordo. Tuttavia, la donna appare del tutto estranea ai fatti. Intanto, Mujgan sta riprendendo con una telecamera Yilmaz e Zuleyha che, in una proprietà abbandonata degli Yaman, si stanno abbracciando. La dottoressa, che può vederli, ma non può sentirli, pensa di essere entrata in possesso della prova del tradimento del marito, però è in errore. L'Akkaya stava confidando all'ex fidanzata di aver tolto la vita al cugino del marito perché lo sorprese ad abusare sessualmente di Gulten. Sconvolta, e ricordando di quando lui uccise Naci per salvarla da un tentativo di stupro, la Altun aveva avvertito l'impulso di stringerlo a sé...

Terra Amara Anticipazioni: Demir accusato dell'omicidio di Ercument...

Gaffur e Uzum hanno passato una piacevole giornata insieme. La bambina, che ha appena perso la mamma, ne aveva davvero bisogno. Felice, Uzum chiama l'uomo per la prima volta "papà". Gaffur si emoziona. Nel frattempo, ad Adana comincia a circolare un pettegolezzo agghiacciante: Demir avrebbe assassinato Ercument perché quest'ultimo avrebbe abusato sessualmente di sua moglie. La reputazione dell'imprenditore e quella di Zuleyha sono a rischio. La procura, alla luce dei recenti sviluppi, decide di riaprire le indagini. Gli Yaman, Snaiye e consorte compresi, vengono interrogati. Hunkar, conscia della gravità della situazione, chiede al figlio di andare a parlare con Fekeli e Yilmaz per cercare una soluzione insieme...

Hatip fa uccidere Eyup, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 20 maggio 2023

Eyup, ancora dietro le sbarre perché si è addossato la colpa dell'omicidio di Cengaver, richiede un incontro con Hatip. Il detenuto vuole minacciarlo: se non consegnerà entro 24 ore i soldi che gli ha promesso, dirà tutta la verità all'ex meccanico. A questo punto, sentendosi con le spalle al muro, lo spregevole imprenditore commissiona il suo assassinio e, poco dopo, Eyup viene pugnalato in carcere. Quest'ultimo viene trasportato d'urgenza in ospedale, dove però non riescono a salvarlo. L'Akkaya ne entra a conoscenza, ed inizia a sospettare che ci sia lo zampino di Demir...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.