Terra Amara Anticipazioni 21 dicembre 2022: Hunkar caccia di casa Demir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 21 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir torna alla tenuta con Zuleyha e il piccolo Adnan, però Hunkar non lo accoglie a braccia aperte...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 dicembre 2022, alle 14.10, Demir è un'anima in pena: Hunkar ha alzato un muro nei suoi confronti. Così, il ragazzo decide di tornare alla villa insieme a Zuleyha e al piccolo Adnan. Gaffur è felice del loro ritorno, mentre la signora, dopo avergli elencato tutto ciò che negli anni ha fatto per il suo bene, metto lo Yaman alla porta. Azize, tuttavia, sarà in grado di riportare la serenità in famiglia...

Terra Amara Anticipazioni: Demir se ne va di casa!

Quando Demir è stato arrestato per l'omicidio di Sait, Hunkar si è dedicata anima e corpo alla ricerca di un modo per farlo scarcerare. Nel momento in cui la donna gli ha fatto sapere che l'unica soluzione possibile fosse che Gaffur prendesse il suo posto dietro le sbarre, il signore di Cukurova è andato su tutte le furie. Proponendogli questa via di fuga, infatti, Hunkar ha dimostrato allo Yaman di non credere nella sua innocenza. Per tale ragione, una volta tornato a piede libero, il ragazzo ha deciso di trasferirsi con Zuleyha ed il piccolo Adnan momentaneamente in un albergo: non poteva sopportare l'idea di continuare a vivere sotto lo stesso tetto con una madre che lo credeva capace di togliere la vita ad una persona!

Terra Amara Anticipazioni: Demir torna a casa...

Benché Hunkar non si desse pace per la sua drastica presa di posizione, Demir era irremovibile. Quest'ultimo non soltanto aveva deciso di allontanarsi dalla tenuta, ma aveva persino stabilito che, presto, sarebbe andato a vivere con la moglie ed il figlioletto in una nuova villa, tutta loro. Tuttavia, quando Azize è scomparsa, lo Yaman si è reso conto del fatto che, forse, sarebbe stato meglio tornare sui suoi passi: la sua famiglia aveva bisogno di lui!

Hunkar furibonda con Demir, nelle Anticipazioni del 21 dicembre 2022 di Terra Amara

Demir vorrebbe rincasare, però, nel momento in cui ha tentato di trovare un punto d'incontro con la mamma, si è trovato davanti ad un muro. La chiusura di Hunkar lo sta facendo soffrire, ma l'imprenditore non ha intenzione di gettare la spugna. Così, lo Yaman, la Altun ed il piccolo Adnan si presentano con i loro bagagli alla tenuta, determinati a tornare a casa. Gaffur li accoglie con entusiasmo, mentre lo stesso non si può dire della signora. Dopo avergli ricordato tutto ciò che ha fatto per lui da quando è nato, sottolineando quanto sia stato ingrato, Hunkar caccia via Demir. Per fortuna, però, interviene la nonnina, che riesce a spegnere la rabbia dei suoi cari...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 19 al 24 dicembre 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.