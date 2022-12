Terra Amara Anticipazioni 16 dicembre 2022: Hunkar nel panico! Ecco che cosa è successo...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 16 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Azize sembra essere svanita nel nulla! Hunkar teme il peggio...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 dicembre 2022, alle 14.10, Azize è scappata. Quando se ne accorge, Hunkar, terrorizzata, dà avvio alle ricerche. Intanto, Gaffur avvisa Demir, e gli chiede di aiutarli a trovare la nonnina. Azize, però, sta bene, ed è in compagnia di Fekeli...

Terra Amara Anticipazioni: Azize è scomparsa!

Attimi di panico alla tenuta Yaman. Come era già successo in passato, Azize è fuggita. Nessuno sa che fine abbia fatto la nonnina, e tutti, in primis Hunkar, sono in pensiero per lei. La signora teme il peggio. Dopotutto, Azize, oltre ad essere molto in là con gli anni, è affetta da demenza senile. Hunkar, allora, ha messo i suoi dipendenti in allarme, dando avvio a delle ricerche in piena regola!

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur chiede aiuto a Demir...

Gaffur sperava di poter approfittare dell'assenza di Demir per dare una svolta alla sua vita, però, ben presto, ha capito che non sarebbe riuscito nell'impresa. Adesso, il capomastro è persino arrivato a rimpiangere la presenza del capo, che non gli affidava tutte le mansione che gli affida la madre. Pertanto, Gaffur coglie l'occasione per chiamare lo Yaman e chiedergli di tornare alla villa: c'è bisogno anche di lui per rintracciare la nonna scomparsa!

Fekeli ha un interessante incontro con Azize, nelle Anticipazioni del 16 dicembre 2022 di Terra Amara

Fekeli, per puro caso, s'imbatte in una spaesata Azize. Il padrino di Yilmaz non sa che l'anziana si è allontanata dalla tenuta senza avvisare nessuno, ma lo immagina: non è una persona in grado di andare in giro da sola, data la sua malattia mentale. Prima di riportare a casa Azize, Fekeli avrà con lei un'interessante conversazione, durante la quale entrerà a conoscenza di una verità a dir poco sconcertante...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.