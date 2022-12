Terra Amara Anticipazioni 15 dicembre 2022: Yilmaz pronto a sposare Mujgan?

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 dicembre 2022, alle 14.10, Hunkar vorrebbe che Demir rincasasse, però lui non ne ha la minima intenzione. Intanto, Zuleyha s'imbatte in una scena sconvolgente: Yilmaz sta picchiando un uomo che ha offeso Mujgan! In un secondo momento, Fekeli suggerisce al figlioccio di ufficializzare la relazione con la pediatra. Non c'è altro modo, se vuole mettere a tacere tutte le malelingue...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar insiste, ma Demir non sente ragioni!

Hunkar insiste: Demir, Zuleyha ed il piccolo Adnan devono tornare alla tenuta. Nonostante la madre esprima con forza questo suo desiderio, il figlio non sente ragioni. Lo Yaman ha ormai deciso che farà costruire una nuova villa, soltanto per lui, la moglie ed il figlioletto, che ad Hunkar piaccia o meno. Quest'ultima, allora, si vede costretta a prendere le redini della situazione... Gaffur, intanto, sta cominciando a rimpiangere la presenza del suo capo, dato che Hunkar non fa che assegnargli una quantità esorbitante di lavoro!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sotto shock!

La Altun sta per assistere ad una scena che la sconvolgerà. La giovane, che ha nelle orecchie tutte le voci che circolano sulla presunta relazione amorosa tra Yilmaz e Mujgan, vede il primo scagliarsi ferocemente contro un estraneo. L'Akkaya sta prendendo a pugni l'uomo che ha osato parlare male della dottoressa davanti a lui. Zuleyha, capendo che l'ex fidanzato sta difendendo con tanto ardore l'onore della Hekimoglu, si rende conto una volta per tutte che lo ha perduto per sempre...

Yilmaz deve sposare Mujgan, nelle Anticipazioni del 15 dicembre 2022 di Terra Amara

A Cukurova non si fa che sparlare dei frequenti incontri - segreti - tra Yilmaz e la pediatra. La mamma del piccolo Adnan ne soffre, ma non è la sola. All'imprenditore non sta affatto bene che qualcuno possa insinuare che Mujgan sia una "poco di buono", per giunta a causa sua. Fekeli, allora, interviene per dargli un consiglio: se vuole mettere a tacere in via definitiva le malelingue sul medico, non ha altra scelta che rendere ufficiale la loro relazione. Che cosa farà Yilmaz? Darà ascolto al suggerimento del padrino e si assumerà le sue responsabilità, oppure il suo cuore, che ancora batte per la Altun, non glielo permetterà?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.