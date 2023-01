Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 14 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Yilmaz e Mujgan si godono una serenità ritrovata, Demir, uscito di prigione, va a riprendersi Zuleyha, la quale, però, non sta affatto bene...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 gennaio 2023, alle 14.10, Mujgan e Sevil stanno ultimando i preparativi per partire per l'America, quando sopraggiunge Yilmaz, il quale sconvolge i loro piani. Intanto, alla tenuta sono rimasti soltanto Gaffur e Saniye. Fekeli, invece, sta facendo ritorno a Cukurova con il figlioccio e la dottoressa, e, non appena giunge a destinazione, si reca in caserma per deporre a favore di Demir. Nel frattempo, Hunkar torna alla villa, e scopre che cosa è successo al figlio. L'Akkaya e la Hekimoglu si stanno godendo una giornata insieme, e parlano del loro futuro, mentre Zuleyha, rinchiusa in un istituito psichiatrico, è in preda al panico. Quando lo Yaman viene rilasciato e viene a sapere che cosa è accaduto alla moglie, decide di andare a prenderla per riportarla a casa, però la madre non vuole dirgli dove sia. A rivelarglielo ci pensa Seher. Il signore guida tutta la notte per raggiungere la Altun. Una volta rincasata, quest'ultima appare scossa...

Terra Amara Anticipazioni: Pace fatta tra Yilmaz e Mujgan!

Tutto è pronto per il viaggio in America di Mujgan e Sevil, ma qualcuno sta per rovinare i loro piani. Yilmaz le raggiunge in tempo, e ferma la dottoressa. La Hekimoglu, incapace di resistere alla sua dichiarazione d'amore, torna tra le sue braccia, irritando terribilmente la mamma. L'ex meccanico e l'amata decidono di rimettersi insieme, mentre Sevil, furiosa, disconosce Mujgan. Intanto, alla tenuta ci sono soltanto Gaffur e Saniye. La domestica, sentendo dei rumori e temendo i ladri, chiede al marito di andare a controllare... e qualcosa d'inaspettato sta per accadere.

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli depone a favore di Demir...

Fekeli è di ritorno a Cukurova insieme all'Akkaya e alla fidanzata. Non appena giungono in paese, l'ex galeotto va in caserma per deporre a favore di Demir: non può accettare tacitamente che l'imprenditore sia dietro le sbarre per un omicidio che non ha commesso, ossia quello di Yilmaz. Quando Hunkar rincasa viene a sapere che cosa è successo allo Yaman, ma Fekeli si affretta a spiegarle che non è stato lui a denunciarlo.

Demir riporta a casa Zuleyha, nelle Anticipazioni del 14 gennaio 2023 di Terra Amara

La Hekimoglu ha finalmente ritrovato il sorriso, al fianco del suo promesso sposo. Nel frattempo, Zuleyha, rinchiusa nell'istituto psichiatrico, è in preda alla disperazione. Nel momento in cui il marito viene rilasciato e rientra alla villa, scopre che cosa le è accaduto e decide d'intervenire. Tuttavia, la madre non vuole metterlo al corrente su quale sia l'ospedale in cui è ricoverata la moglie; a rivelarglielo però sarà Seher. Demir guida tutta la notte per raggiungere la Altun e, alla fine, riesce a trovarla e a riportarla a casa. L'ex sarta appare ancora turbata per le torture subite in sanatorio... si riprenderà?

