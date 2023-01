Terra Amara Anticipazioni 13 gennaio 2023: Zuleyha in ospedale, ma Yilmaz corre da Mujgan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 13 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Demir è ancora in prigione, mentre Zuleyha è in un istituto psichiatrico. Yilmaz, invece, sta correndo da Mujgan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 gennaio 2023, alle 14.10, Gaffur fa visita a Demir in prigione, e gli chiede che cosa debba fare. Intanto, all'insaputa dal figlio, Hunkar fa ricoverare Zuleyha in un ospedale psichiatrico. Yilmaz, invece, va da Figen per scoprire dove sia Mujgan; l'amica della dottoressa non vuole rivelarglielo, però l'ex meccanico capisce comunque che la Hekimoglu sia tornata ad Istanbul, pronta a partire per l'America. L'Akkaya prova a raggiungerla in fretta e furia, prima che sia troppo tardi, per farle cambiare idea...

Terra Amara Anticipazioni: Demir in prigione!

Demir è finito di nuovo dietro le sbarre. Il nuovo presidente della squadra di calcio di Cukurova è stato arrestato con l'accusa di omicidio, e sbattuto in carcere. Stavolta, la presunta vittima era Yilmaz. Quest'ultimo, infatti, risultava svanito nel nulla, ma, in realtà, era con Fekeli alla ricerca di Mujgan. Mentre aspettava che venisse dimostrata la sua innocenza, lo Yaman ha ricevuto la visita del suo ex migliore amico, Cengaver, il quale sembrava piuttosto compiaciuto di vederlo in una cella. Adesso, invece, è Gaffur che va a trovare il signore in prigione, bisognoso di sapere quale dovrebbe essere la sua prossima mossa...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar fa rinchiudere Zuleyha!

Mentre Demir è lontano, Hunkar prende una difficile decisione a sua insaputa che riguarda Zuleyha. Quest'ultima ha tentato di suicidarsi, e la signora, quando l'ha trovata priva di sensi, ha chiamato il dottor Tunca, il quale è riuscito a salvarla. Il medico, però, ha anche consigliato ad Hunkar di far ricoverare la Altun in un istituto psichiatrico. In un primo momento la era donna spaventata all'idea; tuttavia, ha poi concluso che fosse meglio dar retta al dottore. Adesso, la suocera fa rinchiudere la nuora in ospedale...

Yilmaz corre da Mujgan, nelle Anticipazioni del 13 gennaio 2023 di Terra Amara

Yilmaz è determinato ad avere un chiarimento con Mujgan. Non sapendo dove sia, l'ex meccanico va a trovare Figen, la migliore amica della dottoressa, proprio per chiederle di metterlo al corrente sulla pozione della Hekimoglu. Figen non sembra volerglielo confessare, ma, benché lei non glielo dica esplicitamente, l'Akkaya intuisce che l'amata è ad Istanbul, e sta preparando i bagagli per l'America. Timoroso che sia già troppo tardi, l'imprenditore corre verso Mujgan! Yilmaz farà in tempo?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 9 al 14 gennaio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.