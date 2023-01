Terra Amara Anticipazioni dal 9 al 14 gennaio 2023: Zuleyha si taglia le vene!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 9 al 14 gennaio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 9 al 14 gennaio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 9 gennaio 2023

Dopo l'incidente, finalmente Yilmaz si alza dal letto. Il giovane si domanda come mai Zuleyha sia andata da lui il giorno della festa di fidanzamento. Fekeli sostiene che, con alte probabilità, la ragazza volesse essere protetta da Demir.

Puntata in onda Martedì 10 gennaio 2023

Demir ha fatto portare via tutte le cose del piccolo Adnan, e Zuleyha è in preda alla disperazione più nera. Così, quest'ultima prende una drastica decisione. Prima scrive una lettera per Yilmaz in cui gli confessa che il bambino è figlio suo e gli chiede di prendersene cura, poi afferra una lametta per tagliarsi le vene.

Puntata in onda Mercoledì 11 gennaio 2023

Hunkar chiama il dottor Tunca affinché salvi la vita a Zuleyha, la quale ha tentato il suicidio. Il medico, inoltre, consiglia alla signora di far ricoverare la Altun in un istituto psichiatrico. Benché sia spaventata, Hunkar decide di dare ascolto al suggerimento, e, con l'aiuto di Gaffur e Saniye, organizza il viaggio verso l'ospedale per la nuora. Intanto, Yilmaz cerca il chiarimento con Mujgan.

Puntata in onda Giovedì 12 gennaio 2023

Fekeli accompagna Yilmaz da Mujgan. Prima che il ragazzo possa confrontarsi con la dottoressa, il padrino tenta di farlo ragionare: anche se con la mente pensa alla Hekimoglu, di certo il suo cuore batte ancora per Zuleyha. L'Akkaya nega con forza, però le parole di Fekeli non lo lasciano per niente indifferente. Intanto, Demir viene arrestato per il presunto omicidio di Yilmaz; Cengaver va a trovarlo, ma lui non la prende bene.

Puntata in onda Venerdì 13 gennaio 2023

Gaffur fa visita a Demir in prigione, e gli chiede che cosa debba fare. Intanto, all'insaputa dal figlio, Hunkar fa ricoverare Zuleyha in un ospedale psichiatrico. Yilmaz, invece, va da Figen per scoprire dove sia Mujgan; l'amica della dottoressa non vuole rivelarglielo, però l'ex meccanico capisce comunque che la Hekimoglu sia tornata ad Istanbul, pronta a partire per l'America. L'Akkaya prova a raggiungerla in fretta e furia, prima che sia troppo tardi, per farle cambiare idea.

Puntata in onda Sabato 14 gennaio 2023

Mujgan e Sevil stanno ultimando i preparativi per partire per l'America, quando sopraggiunge Yilmaz, il quale sconvolge i loro piani, e provocando una frattura tra figlia e madre. Intanto, alla tenuta sono rimasti soltanto Gaffur e Saniye; quest'ultima, per paura dei ladri, manda il marito a controllare, ma non sa che cosa la aspetta. Fekeli, invece, sta facendo ritorno a Cukurova con il figlioccio e la dottoressa, e, non appena giunge a destinazione, si reca in caserma per deporre a favore di Demir. Nel frattempo, Hunkar torna alla villa, e scopre che cosa è successo al figlio; Fekeli, però, le assicura che non sono stati loro a sporgere denuncia. L'Akkaya e la Hekimoglu si stanno godendo una giornata insieme, e parlano del loro futuro, mentre Zuleyha, rinchiusa in un istituito psichiatrico, è in preda al panico. Quando lo Yaman viene rilasciato e viene a sapere che cosa è accaduto alla moglie, decide di andare a prenderla per riportarla a casa, però la madre non vuole dirgli dove sia. A rivelarglielo ci pensa Seher. Il signore guida tutta la notte per raggiungere la Altun. Una volta rincasata, quest'ultima appare scossa: oltre alla lontananza dal piccolo Adnan, in ospedale ha sofferto un trattamento traumatico. Ma se alla tenuta di Hunkar si respira un clima di forte tensione e tristezza, alla villa di Fekeli si vive con gioia.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.