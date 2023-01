Terra Amara Anticipazioni 11 gennaio 2023: Hunkar fa rinchiudere Zuleyha in manicomio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 11 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Hunkar ha deciso: Zuleyha, bisognosa di aiuto, starà in un istituto psichiatrico...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 gennaio 2023, alle 14.10, Hunkar chiama il dottor Tunca affinché salvi la vita a Zuleyha, la quale ha tentato il suicidio. Il medico, inoltre, consiglia alla signora di far ricoverare la Altun in un istituto psichiatrico. Nonostante sia spaventata, Hunkar decide di dare ascolto al suggerimento del dottore, e, con l'aiuto di Gaffur e Saniye, organizza il viaggio verso l'ospedale per la nuora. Intanto, Yilmaz cerca il chiarimento con Mujgan...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha tenta il suicidio!

Una volta che sono rientrati alla tenuta, Demir ha punito Zuleyha nel peggiore dei modi possibili, ossia togliendole il piccolo Adnan. L'ex sarta, capito he, con ogni probabilità, non si sarebbe mai più potuta ricongiungere con l'adorato figlioletto, è caduta rapidamente in uno stato depressivo. Pertanto, la Altun ha preso una drastica decisione. Prima ha scritto una lettera per l'amato, in cui gli confessava che Adnan è suo figlio ed in cui gli diceva addio, e poi ha afferrato una lametta. La giovane si è tagliata le vene!

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar fa rinchiudere Zuleyha...

Hunkar soccorre Zuleyha, che ha appena tentato di suicidarsi. La signora, in preda la panico, chiama il dottor Tunca; quest'ultimo, fortunatamente riesce a salvarla. Il medico, però, ha anche un consiglio da dare ad Hunkar: secondo lui, la cosa migliore sarebbe far ricoverare la nuora in un istituto psichiatrico. In un primo momento Hunkar sembra piuttosto scettica e spaventata all'idea, in seguito, però, sceglie di ascoltare il suggerimento del dottore, ed organizza per la Altun il viaggio fino in ospedale con l'aiuto di Gaffur e Saniye...

Yilmaz cerca il confronto con Mujgan, nelle Anticipazioni dell'11 gennaio 2023 di Terra Amara

Yilmaz è disperato. L'ex meccanico, quando era in uno stato di semincoscienza perché gli avevano appena sparato, non faceva che invocare il nome di Zuleyha... mentre Mujgan lo stava operando per salvargli la vita. Ovviamente, la dottoressa non ha potuto far altro che allontanarlo, ormai convinta di aver avuto la prova che l'Akkaya non abbia mai dimenticato l'ex fidanzata. L'imprenditore, però, non è disposto a rinunciare alla Hekimoglu con tanta facilità, ed infatti sta cercando il confronto con lei...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 9 al 14 gennaio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.