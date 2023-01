Terra Amara Anticipazioni 12 gennaio 2023: Demir torna in carcere! Ecco di che cosa è accusato

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 12 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Fekeli prova a far riflettere Yilmaz, Demir finisce dietro le sbarre...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 gennaio 2023, alle 14.10, Fekeli accompagna Yilmaz da Mujgan. Prima che il ragazzo possa confrontarsi con la dottoressa, il padrino tenta di farlo ragionare: anche se con la mente pensa alla Hekimoglu, di certo il suo cuore batte ancora per Zuleyha. L'Akkaya nega con forza, però le parole di Fekeli non lo lasciano per niente indifferente. Intanto, Demir viene arrestato per il presunto omicidio del rivale in amore; Cengaver va a trovarlo, ma lui non la prende bene...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz vuole chiarire con Mujgan...

Mentre Mujgan lo stava operando, Yilmaz, semincosciente, non faceva che pronunciare il nome di Zuleyha. Avendo capito che il promesso sposo, a dispetto di ciò che dichiara, non ha ancora dimenticato la sua ex fidanzata, la dottoressa ha preso una drastica decisione: ha troncato di netto con l'Akkaya. Quest'ultimo, però, nutre un sentimento sincero nei confronti dell'Hekimoglu, pertanto è determinato ad avere un chiarimento con lei...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli fa riflettere Yilmaz...

Dato che Yilmaz non si è ancora del tutto ripreso dall'incidente, Fekeli lo accompagna personalmente a far visita a Mujgan. Intanto, l'uomo sta provando a farlo ragionare. Fekeli vorrebbe che il figlioccio capisse se sia davvero innamorato della pediatra, oppure se, in realtà, ami ancora la Altun. Infatti, secondo lui, con la mente l'Akkaya è concentrato sulla Hekimoglu, ma il suo cuore batte soltanto per l'ex sarta. Il ragazzo smentisce categoricamente, anche se le parole di Fekeli lo hanno turbato, e non poco...

Demir in carcere, nelle Anticipazioni del 12 gennaio 2023 di Terra Amara

Demir sta per finire nuovamente dietro le sbarre. Il nuovo presidente della squadra di calcio di Cukurova viene arrestato con l'accusa di omicidio, e sbattuto in carcere. Chi sarebbe, stavolta, la sua vittima? Proprio Yilmaz! Quest'ultimo, infatti, risulta svanito nel nulla, però, in realtà, sta cercando la dottoressa insieme al padrino. Mentre aspetta che venga dimostrata la sua innocenza, lo Yaman riceve la visita del suo ex migliore amico, Cengaver, il quale sembra compiaciuto di vederlo in una cella. Il signore non la prende per niente bene...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 9 al 14 gennaio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.