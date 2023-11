Terra Amara Anticipazioni 11 novembre 2023: Fekeli in fin di vita per colpa di Fikret!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda l'11 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che Demir e Fekeli fanno una scoperta su Fikret che li lascia di stucco...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda l'11 novembre 2023, alle 14:10, Mujgan chiede a Fikret di scegliere tra l'amore per lei ed i suoi piani di vendetta. Intanto, Demir si ferma per strada con l'intento di soccorrere un uomo con l'auto in panne, ma viene colpito alla testa da un misterioso aggressore. Zuleyha, Sevda e Gulten, invece, corrono in aiuto di una bambina delle baracche che ha avuto un incidente e la portano in ospedale; qui, se ne occuperà Umit. Dopodiché, Demir ha un incontro ad Istabul con Esma, e scopre che l'autore dei manifesti che infangano la reputazione degli Yaman è Fikret. Parlando poi con Zuleyha, l'uomo scopre anche le moglie sapeva già qualcosa sul suo conto, e s'infuria perché glielo ha taciuto. Nel frattempo, Fekeli giunge con Lutfiye nel covo del nipote e viene colto da un infarto: ha capito che è Fikret l'autore dell'attentato fallito ai danni dell'azienda di Demir...

Terra Amara Anticipazioni: Demir viene aggredito!

Mujgan non ne può davvero più dell'atteggiamento ambiguo di Fikret. La dottoressa lo ama, e sa che lui la ricambia, però sa anche che non può dedicarle il giusto tempo ed il giusto spazio: è concentrato su Demir Yaman, il fratellastro a cui deve farla pagare. L'Hekimoglu, stanca del tira e molla, decide di affrontare Fikret per metterlo davanti ad una scelta: lei oppure la sua sete di vendetta. È giunto il momento per il nipote di Fekeli di scegliere. Intanto, Demir si ferma con l'automobile per prestare soccorso ad un uomo a cui si è fermato il veicolo in mezzo alla strada; purtroppo, però, l'imprenditore viene aggredito. Zuleyha, Sevda e Gulten, invece, si recano di corsa alle baracche perché sono state avvisate del fatto che una bambina ha avuto un brutto incidente. Le tre portano la creatura in ospedale, dove se ne occuperà Umit...

Terra Amara Anticipazioni: Demir fa una scoperta agghiacciante...

Lo Yaman, dopo aver subito un'aggressione, si reca ad Istanbul per incontrare Esma. La loro conversazione gli permetterà di comprendere che dietro ai manifesti contro Adnan Yaman senior che tappezzavano Cukurova c'è Fikret. Una volta rientrato alla tenuta, ancora sgomento per la recente scoperta, il ragazzo racconta alla moglie che cosa è appena venuta a sapere. Mentre ne discutono, Demir si rende conto che l'Altun aveva già scoperto qualcosa sul biondo, e s'infuria per aver deciso di tacerglielo. L'ex sarta si giustifica con lui dicendogli che temeva una sua reazione sconsiderata...

Fekeli ha un infarto, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'11 novembre 2023

Fikret ha tentato di far saltare in aria dei camion di proprietà dello Yaman su cui viaggiava un grande carico di frutta. Tuttavia, questo colpo non gli è riuscito, poiché il signore si era accorto della presenza dell'esplosivo prima che i mezzi partissero. Ora, Fekeli sta per scoprire che cosa voleva fare il nipote. L'uomo, insieme a Lutfiye, giunge nel covo di Fikret e si rende conto che, come purtroppo sospettava, è proprio lui l'autore dell'attentato che fortunatamente non è andato a buon fine. Lo shock è talmente tanto forte che Fekeli si accascia a terra: sta avendo un infarto!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.